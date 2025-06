El PRO, a la cola: tres nombres para liderar la boleta de LLA en la Tercera sección

Con la certeza de que CFK no podrá participar de las elecciones , La Libertad Avanza reconfigura su esquema y ya ensaya nombres para la boleta de la Tercera sección electoral, donde manda al furgón de cola a la dirigencia del PRO . Dos mujeres y un hombre suenan como posibles cabezas de lista.

Gianni tiene diálogo con el armado de Pareja aunque no pertenece a su riñón ni a su espacio político. Nadie la descarta como posible candidata y consideran que su alto perfil y su narrativa anti-K está alineada al Gobierno de Javier Milei. No obstante, no estaría en los planes para encabezar la nómina, aunque podría ocupar uno de los primeros lugares.