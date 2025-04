Néstor Grindetti y el jorgemacrismo se plantan: sin marca PRO no hay acuerdo con La Libertad Avanza en Buenos Aires

Es el caso de los jefes comunales y legisladores que responden al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Adelantaron que no aceptarán un acuerdo que implique sumarse a las listas de LLA, como advierte el armado de Karina Milei que en Buenos Aires coordina Sebastián Pareja . En este espacio afirman que la posiciónd de LLA es válida, pero que eso no los hará cambiar de opinión.

Mauricio Macri y Soledad Martinez

En esa vereda se para Soledad Martínez, autoridad del PRO a nivel nacional y provincial e intendenta de Vicente López, jugadora de Jorge Macri. También se alistan en esa tropa el intendente de Junín, Pablo Petrecca (también es vicepresidente del partido) y María José Gentile, jefa comunal de 9 de Julio. Junto a ellos está parte de la plana legislativa bonaerense que también responde al primo Jorge.

Néstor Grindetti y la defensa de la marca PRO

El excandidato a gobernador amarillo Néstor Grindetti dejó su puesto en el gobierno de CABA pero eso no afectó su relación con el jefe de Gobierno. Si bien es cierto que hace más de un año que no habla con Mauricio Macri, el exintendente de Lanús busca defender la marca que fundó el ingeniero y el aparato territorial que controla en la Tercera sección electoral.

Grindetti, que no estará presente en la calle Balcarce este martes, pero participará de manera virtual, no fue parte de las conversaciones con Karina Milei y pretende no sólo escuchar lo que se está acordando, sino discutir qué se va a acordar. No está para levantar la mano con los ojos cerrados y su voz no es una de fácil descarte, pues es el presidente de la asamblea partidaria, el órgano encargado de armar las alianzas electorales.

Néstor Grindetti Néstor Grindetti.

La posición incómoda de Cristian Ritondo

Ritondo, como presidente del PRO en suelo bonaerense, encabezó los encuentros que mantuvieron junto a Santilli y Montenegro con la cúpula de LLA (la primera incluyó al Presidente). Si bien es uno de los promotores de la integración de los espacios, tiene la tarea de cuidar el sello. Es, además, el jefe de la bancada amarilla en la Cámara de Diputados, desde donde defendió las leyes y los DNUs enviados por el Gobierno, como principal aliado del Ejecutivo.

El exministro de Seguridad bonaerense debe hacer equilibrio entre la tendencia de buena parte del macrismo que se vuelca por goteo a LLA y el pedido del expresidente Macri de preservar la identidad amarilla, es decir, evitar que el PRO sea absorbido por Las Fuerzas del Cielo. El ritondismo controla, además, el bloque de Diputados en la Legislatura bonaerense, que empezó a trabajar articuladamente con la bancada violeta.

Cerca de Ritondo afirman que este martes no se tomará ninguna decisión sobre el acuerdo y que sólo será para poner en órbita a toda la dirigencia provincial sobre lo que se está discutiendo. Allí, advierten, es el ámbito en el que quienes observen diferencias políticas puedan plantearlas y ser escuchadas.

Montenegro y Carrancio.jpeg Guillermo Montenegro y el libertario Alejandro Carrancio.

Diego Santilli y Guillermo Montenegro empujan la fusión

Más jugados aparecen en el radar violeta Santilli y Montenegro, que no ocultan que hay una sola manera de derrotar al kirchnerismo en Buenos Aires y es uniendo fuerzas entre los dos espacios. A Santilli, incluso, no le molestaría que las listas para las elecciones de este año sean encabezadas por dirigentes de LLA, tal como declaró hace unas semanas. De todos modos, cerca suyo señalan que la advertencia libertaria sobre el poder total para encabezar las nóminas es una amenaza que no es posible en términos fácticos.

Montenegro, por su parte, ya pisó la orilla libertaria hace 15 días, cuando se reunió con el armador libertario en la Quinta sección electoral, Alejandro Carrancio, para recomponer relaciones después de un distanciamiento y acordar un trabajo conjunto en Mar del Plata. Si ello se tradujera en una coordinación electoral, LLA se metería en el bolsillo al intendente de mayor sustancia política del PRO.