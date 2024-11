El fin de año frenético de la Legislatura bonaerense marca el pulso de la negociación por el Presupuesto

Uno de ellos será el proyecto del Ejecutivo para crear una empresa estatal para producir medicamentos que estuvo varios meses cajoneado y que este viernes tendrá un debate conjunto en tres comisiones para que la semana que viene pueda ser tratado en el recinto. Otro es el régimen penal juvenil presentado por la diputada de UP Lucía Iañez , que busca mejorar la reinserción social de los menores de edad que son condenados.

Para el primero, debe renunciar el actual titular, Alejandro Dichiara , pero también todos aquellos que ocupen las cinco vicepresidencias. Los miembros de la oposición que ocupan esas sillas aseguran que nadie va a renunciar si no tienen asegurado ese lugar por un año más -período en el que culminan esos mandatos-. Sin embargo, un nuevo actor buscará sacar rédito: L a Libertad Avanza incorporó refuerzos y llegó a ser segunda minoría junto al PRO , lo que lo pone en una posición cómoda para pedir una firma.

Qué pasa con las PASO

Las PASO 2025 corren peligro, primero por el proyecto presentado por el Frente Renovadorpara suspenderlas, y luego por la iniciativa de LLA para derogarlas. Que lo haya presentado el massismo no quiere decir que se haya cortado solo, indudablemente tuvo la venia del resto de las vertientes de UP para, al menos, discutirlo en la Legislatura. Para saber qué pasa con las primarias, habrá que esperar la definición del mismo proyecto presentado en el Congreso por la Casa Rosada, y recién ahí saber si en Buenos Aires se desdoblan o no las elecciones. Nadie descarta una reforma electoral.

susana gonzalez tignanelli.jpg Rubén Eslaiman presentó el proyecto del massismo para suspender las PASO.

El caso del BAPRO también hará ruido, tal como sucedió en el Senado. Tiene una fuerte oposición del PRO -reforma la ley votada en 2017 durante el gobierno de María Eugenia Vidal- y de LLA. Son los dos bloques mayoritarios de la oposición en la cámara baja, con 13 escaños cada uno.

Más pliegos para ocupar vacantes en la Justicia

Mientras tanto, el Senado discute otros temas que también tienen impacto en la discusión central. La semana pasada, el gobierno provincial envió 210 pliegos para cubrir cargos en la justicia bonaerense, incluyendo en el listado jueces, fiscales y defensores oficiales. En lo que va de 2024 ya suman 400 pliegos enviados para el Poder Judicial. Sin embargo, hay malestar en la oposición que señala acuerdos incumplidos por parte del oficialismo y por tratar de meter todo último momento sin acuerdos.

unnamed (1).jpg El Senado tratará varios proyectos antes de fin de año.

Este martes, a la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos no asistió ningún miembro de los bloques opositores. Si bien el ministro de Justicia, Martín Mena, está tratando de abrir canales de diálogo, por el momento las conversaciones están estancadas. En el radicalismo dicen que si no hay un gesto por parte del gobernador, esos 210 pliegos no salen.

La cámara alta también tiene que definir si convierte en ley los proyectos de fomento a la producción audiovisual bonaerense y la empresa de emergencias, ambos aprobados en Diputados. Otra iniciativa del Ejecutivo a discutir es la incorporación de la sala de tres años a la educación obligatoria.

Fondos para los municipios

Para intentar contar con la colaboración de la oposición, Kicillof desembolsó fondos que van directo a los municipios, que le reclamaban hace tiempo al gobierno saldar deudas. El primero fue la transferencia de los aportes no reintegrables por casi $5 mil millones correspondiente a los Juegos Bonaerenses; y el restante es la última cuota del Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal por $38 mil millones. Esto último fue una condición que el jefe de la bancada radical en Diputados, Diego Garciarena, y legisladores del PRO pusieron como condición para avanzar con las conversaciones.

Kicillof con intendentes.jpg Axel Kicillof liquidó fondos adeudados a los municipios.

Ante este escenario, la política bonaerense se dispone a negociar durante las últimas semanas del año proyectos que, en mayor o menor medida, podrían cambiar el mapa político con miras a 2025. Tanto el oficialismo como la oposición están dispuestos a jugar fuerte sus cartas con tal de quedar bien posicionados a poco más de un mes de comenzar un nuevo año electoral.