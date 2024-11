La oposición le arma la lista de pedidos a Axel Kicillof para negociar el Presupuesto y la ley fiscal

Según pudo saber Letra P , el ministro mantendrá un encuentro con los representantes del PRO , la UCR + Cambio federal y la Coalición Cívica -el ex Juntos por el Cambio-, que irán con una lista de pedidos para avanzar en la discusión. Será un encuentro formal, luego del asado que algunos miembros de la oposición compartieron con López en la residencia del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara . “Asado como con mis amigos”, le dijo, a este medio, uno de los ausentes que sólo asiste a los encuentros convocados institucionalmente.

Las bancadas que funcionan como interbloque -aunque esa figura no existe en la Legislatura bonaerense - interpretan que el Presupuesto es una decisión política del gobernador, y que el foco debe ponerse en una serie de cuestiones. Principalmente, explican, en tratar de “ acotar la discrecionalidad del gobierno en el tema impositivo ”. Este sector mira finito el proyecto de ley fiscal y pedirá que se le recorten las facultades a ARBA , respecto a potenciales aumentos.

El PRO pedirá que el organismo adopte por ley los pagos y las bonificaciones por buen contribuyente y que "no quede a libre albedrío”. La oposición argumenta esa postura en las modificaciones impositivas, en los planes de pago que el gobierno realizó durante este año. No obstante, remarcan que, a diferencia del debate 2023, este año las negociaciones se están haciendo en un clima más ameno.

diego-garciarena-ucrpng.webp Diego Garciarena, jefe del bloque UCR + Cambio federal en Diputados.

Las facultades delegadas, el punto en cuestión

Otra de las herramientas que los bloques opositores observan son las emergencias con las que Kicillof está gobernando. Entienden que deberán acortarse, máximo, a un año y volver a discutirse en la Legislatura: “No se puede gobernar en emergencia”, afirman. La UCR le pedirá a López que el gobernador deje de prorrogar las emergencias e insistirá en que el Ejecutivo tome en cuenta su pedido específico por la situación del IOMA.

Por otro lado, también estos sectores pedirán detalles del endeudamiento solicitado por el gobierno provincial. Creen que, de tomar deuda, debe hacerse por tramos y que en todo caso vuelva a discutirse en el Parlamento. Sin embargo, las bancadas todavía están conversando ese tema puertas adentro.

Los fondos para los municipios

No hay negociación posible si no se habla de obras y fondos para los municipios. Los intendentes vienen dialogando con los legisladores de cada espacio para presionar sobre este tema en particular. Hay distritos que tienen obras paradas o algunas que ni siquiera comenzaron a ejecutarse, ya sean del gobierno provincial o nacional. En el caso de las que dependen de la administración bonaerense, reaparecerá el famoso Fondo de Fortalecimiento.

Hace varios años y en las distintas gestiones de la provincia que se destina una asignación específica para obras de infraestructura que financia Buenos Aires y ejecutan los municipios. Para los desembolsos, las gestiones locales debían mostrar certificados de avance de obra y así se liberaban los fondos.

Sin embargo, desde el año pasado ese recurso quedó con monto definido, aunque a libre disposición de los municipios, ya sea para obras o para otras necesidades que requirieran los jefes comunales. Este año, ese fondo no está en la ley y es algo que los intendentes van a pedir que sea incluido. Es una herramienta que el gobierno bonaerense tiene para poder negociar.

La Mesa de Enlace bonaerense

Este jueves también se reunirán algunos representantes de la comisión de Presupuesto con la Mesa de Enlace bonaerense, con la idea de escuchar los pedidos del sector y tratar de acompañarlos cuando se sienten a discutir con el oficialismo. Se trata de un grupo de legisladores que conformó una mesa de trabajo con el agro a principios de abril y que mantuvo encuentros durante todo el año.

mesa de enlace.png

Con el Presupuesto y la ley fiscal impositiva, la oposición planea escuchar las inquietudes y ver si encuentran los consensos necesarios para avanzar. Además, ya tienen agendada una reunión para la semana próxima con el ministro López y el titular de ARBA, Cristian Girard. La Mesa de Enlace pone el ojo en los artículos que le dan autorización al organismo para modificar bonificaciones, con la idea de que se regule por ley.

De ninguno de estos encuentros participarán representantes de La Libertad Avanza, ni de Unión Renovación y Fe, quienes sí tuvieron a sus jefes de bloque participando del asado que ofreció Dichiara hace unos días.