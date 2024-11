El Presupuesto 2025 de Axel Kicillof: refuerzo de la ayuda social y continuidad en la obra pública

Ese presupuesto estará destinado a la construcción de 4.500 viviendas y el inicio de otras 2.000, obras viales, inversión en energía, obras de agua, infraestructura para escuelas, centros de atención primaria, hospitales, seguridad, servicio penitenciario y obras en universidades.

A su vez, la inversión no salarial destinada a salud y seguridad asciende a $1,2 billones por cada una. En salud, se invertirán $13.500 millones en el Plan Bonaerense de Prevención, Respuesta y Vacunación contra el Dengue; $94.000 millones para la cobertura continua del Instituto Provincial del Cáncer; y $200.000 millones en el Programa Medicamentos Bonaerenses.

En educación, $92.128 millones se emplearán en la extensión de la jornada completa en las escuelas, mientras que $6.674 millones irán al Programa Puentes y más de un billón de pesos que se utilizará para asistencia alimentaria. En el área controlada por el ministro de la Comunidad, Andrés Larroque, destinará $409 mil millones al Servicio Alimentario Escolar, $351 mil millones al programa MESA, $370 mil millones a la compra de alimentos, y $40 mil millones para programas vinculados a la niñez y adolescencia.

Finalmente, el gobierno bonaerense estipula un gasto en “producción y trabajo” de más de 200 mil millones de pesos, un 29% más de lo destinado para el año en curso. Esos fondos contemplan políticas conjuntas con el Banco Provincia, programas de fortalecimiento de industrias y pymes, centros de formación laboral, mercados bonaerenses, y la inversión para cooperativismo, entre otras.

Un fondo para compensar la motosierra de Javier Milei

Si bien al cierre de esta nota aún no habían trascendidos mayores detalles, según lo informado por el ministro de Economía, la provincia de Buenos Aires estableció en el presupuesto que creará un “Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional”.

Según se adelantó, comprenderá la totalidad de las deudas reclamadas al Estado nacional en presentaciones administrativas y judiciales y estará afectado a las finalidades que determinan las normas de creación. La autoridad de aplicación será el ministerio de Economía.

Según los datos aportados por López, "la menor recaudación y el recorte de transferencias nacionales obligatorias generó un perjuicio a la PBA de alrededor de $3 billones en sólo 9 meses".

Frente a la consulta de Letra P, desde el ministerio de Economía explicaron que “ante la gran cantidad de deudas acumuladas del gobierno nacional con la provincia, y el proceso de reclamos administrativos y judiciales que inició la Provincia este año, se incluyó en el Presupuesto 2025 un Fondo de recupero de deudas del Estado nacional”.

El Fondo, afirmó la fuente, “incluirá la totalidad de los recursos reclamados al Estado nacional, pero en este presupuesto se incorporan de forma parcial, por razones de prudencia presupuestaria, pudiendo integrarse al fondo mayores recursos en el caso de que efectivamente se perciban. El mismo estará afectado a las finalidades que determinan las normas de creación de las transferencias nacionales que lo integran, quedando su utilización supeditada al efectivo ingreso de los recursos”.

El pedido de Axel Kicillof para tomar una nueva deuda

El proyecto incluye un pedido de autorización a la Legislatura para tomar nueva deuda por 1.156.806 millones de pesos. A esto se suman 670.771 millones de pesos en Letras del Tesoro, y 625.358 millones de pesos de organismos multilaterales, que son préstamos que vienen de años anteriores.

La autorización para tomar crédito comenzará a debatirse este martes en la Legislatura. Antes, el ministro de Economía deberá presentar los cálculos de gastos y recursos en la Cámara de Diputados.

La Ley Impositiva

El ministro también destacó que el proyecto de Ley Impositiva 2025, que, según señaló “permitirá proyectar recursos que se canalicen a generar y sostener las políticas públicas productivas con inclusión social. El lineamiento de la política tributaria 2025 es reconocer el esfuerzo de las y los trabajadores bonaerenses y de los sectores productivos en general, en el marco de la crisis actual, y no incrementar la presión tributaria”.

En el caso de Ingresos Brutos, López aseguró que no varía el alcance del Impuesto y no se modifica alícuota alguna, de tal manera que no se incrementa la carga tributaria sobre la producción bonaerense. Sólo se adecuan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

Finalmente, informó que en lo referido a los Impuestos patrimoniales, “se actualizan moderadamente sin incrementar la carga real de los mismos y consolidando el carácter progresivo de la tributación. Se implementará una ambiciosa política de pago anticipado e incentivo y premio al buen cumplimiento fiscal”.