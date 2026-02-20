Maximiliano Abad propone adelantar las elecciones en la UCR y renovar el partido saltando la grieta

Maximiliano Abad encabezará este viernes un acto en Mar del Plata en el que pedirá adelantar las elecciones de la UCR e iniciar una renovación partidaria, con el objetivo de recuperar la representación que el sello perdió en el último tiempo. El senador convocará a las diferentes expresiones boina blanca a iniciar un nuevo camino, saltando la grieta.

Se trata del tradicional encuentro que Abad organiza cada verano en La Feliz desde hace más de diez años. Será desde las 19 en el club Talleres de Mar del Plata, donde se espera la presencia de unas dos mil personas, entre legisladores nacionales y provinciales, concejales y otros dirigentes y militantes de Buenos Aires que están alineadas a la conducción del expresidente del comité provincia.

Fuentes del sector adelantaron a Letra P que Abad dará un fuerte mensaje interno para recuperar la normalidad institucional del partido lo antes posible, para que las nuevas autoridades puedan comenzar a trabajar en el proceso electoral de 2027 con un margen aceptable. Su tropa cree que el 6 de septiembre, fecha que el comité de contingencia, a cargo de Miguel Fernández , fijó para la renovación, queda demasiado lejos. Buscaría adelantarla a mayo.

Abad cerrará el acto en el que antes tendrán la palabra otros importantes referentes provinciales del radicalismo. Dirigentes dijeron a este medio que, además de Adelante -el espacio que lidera el legislador con butaca en el Congreso-, llegarán hasta Mar del Plata referentes de otros espacios y secciones electorales, como los sectores referenciados en dos históricos: Gustavo Posse y Daniel Salvador . Hace tiempo que esos apellidos caminan junto a Abad.

Si bien Abad no pretende ser candidato a presidir el comité provincial de la UCR, sí buscará que las elecciones se realicen con mayor antelación. En su espacio consideran que la nueva conducción tendrá la difícil tarea de diagramar y ejecutar el proceso político en la provincia, lo que implica, entre otras cosas, construir las candidaturas para cada distrito y la gobernación, pasando por las intendencias y los concejos deliberantes. Todo, después del durísimo revés que sufrió el partido en las elecciones de 2025.

En esa lógica, según las fuentes el discurso estará enfocado en el fortalecimiento interno del partido, apuntalando la territorialidad y la construcción de candidatos. El abadismo cree que tiene al menos 70 candidaturas competitivas en la provincia y que debe impulsar otras 40, en el marco de una modernización del radicalismo.

A su vez, es probable que este viernes Abad no dé una señal concreta del rumbo político que deberá tomar el partido luego de la renovación partidaria, pero que sí haya alguna señal respecto de los gobiernos de Javier Milei y Axel Kicillof: no habrá acercamiento a ninguno de los extremos.

Contingencia.avif La conducción de contingencia de la UCR.

Salir de la conducción de contingencia es la cuestión

También habrá un cuestionamiento a la estrategia electoral que la conducción de contingencia determinó para las elecciones provinciales y nacionales del año pasado. En la Quinta sección, el sector de Abad no participó bajo el sello Somos -en Mar del Plata lo hizo en Nuevos Aires-. Allí preocupa la pérdida de representación: la UCR cayó en 17 de los 27 municipios que gobierna en Buenos Aires, perdió 12 de 14 legisladores y casi todos los concejales del conurbano. Entienden que el camino llevado adelante con el sello Somos fue un error y que eso dejó a muchos dirigentes enojados y fuera de las listas.

El comité de contingencia es conducido por Fernández, y la convención de contingencia, por Pablo Domenichini. Ambos órganos están integrados por diez representantes de las distintas tribus. Fue una salida que el partido encontró para obedecer lo que la Justicia electoral le solicitó para poder participar con el sello en las elecciones. Esa conducción aprobó los delegados al comité nacional y la fecha de elección de autoridades. Ahora, el abadismo y Evolución -el espacio de Martín Lousteau- pedirán que ese acto se adelante.