Manuel Adorni al Congreso, con Milei en el palco: cómo será el informe del jefe de Gabinete ante la oposición

Javier Milei confirmó que estará en el palco de Diputados el miércoles 29, para escuchar el informe de gestión de Manuel Adorni , quien deberá responder por las denuncias de enriquecimiento ilícito. Martín Menem ya acordó un itinerario de sesión: durará seis horas y el peronismo será el último bloque opositor en exponer.

El protocolo se definió en una reunión entre el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt . En una entrevista en Neura, el Presidente ratificó que estará en el palco, como había anunciado Letra P .

“Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete. Dará las respuestas que correspondan”, anunció el jefe de Estado. Estará acompañado de Karina Milei y Diego Santilli . Se ubicarán en el palco central, donde estuvieron durante la jura de diputados, en diciembre.

En la Casa Rosada, por ahora, no indicaron un protocolo estricto como en cada apertura de sesiones, cuando ni siquiera la prensa puede mantener su lugar habitual. Está previsto que haya funcionarios para alentar a Adorni, quien se guardará una carta para salir ileso: si algún opositor lo insulta, dejará el recinto. Está dispuesto a repetir la reacción de su antecesor, Guillermo Francos , cuando visitó el Senado por última vez.

Devitt y Pagán armaron un protocolo tomando como base la letra estricta de una resolución de Diputados vigente. Con ese resguardo, Menem no citará a los jefes de bloque para una reunión de labor parlamentaria. No tardará en recibir reclamos.

La sesión empezará temprano con un discurso de Adorni, que durará una hora, en el que detallará lo que quiera decir de sus causas judiciales. Luego empezará la tanda de preguntas por bloque, como se acostumbra. De las casi cinco mil preguntas enviadas por las bancadas, quedaron dos mil. La compresión es una tarea que realiza el personal de la Jefatura de Gabinete.

Devitt se comprometió a enviar el informe escrito el día previo y no segundos antes de la sesión, como ocurrió en la última presentación de Francos. Es el material que usan las bancadas para conocer las respuestas a sus consultas y definir cuáles quedaron pendientes para la sesión.

Para acotarla, acordaron respetar a rajatabla el tiempo máximo de pregunta, que es cinco minutos por diputado. El orden del reparto de la palabra será en orden creciente, según la cantidad de miembros de los bloques.

Las tandas de respuestas tendrán 20 minutos, máximo. Se escucharán muchas evasivas de Adorni, como menciones al informe escrito o el habitual latiguillo “este tema lo definirá la Justicia”.

El peronismo, al cierre

Los primeros en preguntar serán los nueve bloques chicos que tiene Diputados, entre ellos la izquierda, con cuatro miembros. En este tramo estarán las consultas de los aliados de partidos provinciales, como Catamarca, San Juan y Tucumán.

Ese tramo tendrá 45 minutos. “Cuanto mucho, nos extenderemos a 50, informaron desde el oficialismo, para dar cuenta de la rigidez que tendrá Menem en los tiempos. Los gritos de las tribunas servirán para acallar reclamos.

La segunda ronda de preguntas será de Innovación Federal (bloques de Salta y Misiones), que tendrá 11 minutos. 20 minutos les tocará a los dos interbloques del medio: Fuerzas del Cambio (UCR y PRO); y Unidos (Provincias Unidas y Encuentro Federal).

El plato fuerte quedará para el final, si es que la sesión continúa y Adorni no se fue. Sólo en ese caso, UP tendrá 68 minutos para hacer sus consultas al jefe de Gabinete. En el bloque que conduce Germán Martínez no quieren monopolizar ese tramo con preguntas sobre los casos de corrupción. Quieren hablar de economía. Necesitan que la sesión se sostenga.