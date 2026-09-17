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CONGRESO | SENADO

Justicia: con apoyo de CFK, Mahiques logró que se aprueben tres pliegos que Bullrich tenía cajoneados

Son los de Galván Greenway y Catania para la cámara económica, y el de Mejuto para juez de Cámara de la Ciudad. Con ayuda del PJ, hubo unanimidad.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Javier Milei y Juan Bautista Mahiques negocian pliegos en la Justicia.

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Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

Los juristas elegidos para ser jueces tuvieron sus audiencias públicas en abril, pero recién hace 20 días fueron dictaminados. Por motivos diversos, la jefa del bloque La Libertad Avanza (LLA) del Senado retaceó su firma y los aliados no quisieron sumarse, hasta una gestión efectiva de Mahiques. El interbloque peronista no participó de los debates en la comisión de Acuerdos, pero luego levantó las manos en el recinto.

Dos pliegos aprobados son para cubrir vacantes en la Cámara Nacional en lo Penal Económico: Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania. Bullrich no había querido firmar luego de las audiencias, porque vinculó a estos juristas con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): los abogados lo desmintieron. Se basaba en causas cerradas, en las que los fiscales no habían realizado acusaciones. En el peronismo tienen otras versiones. Aseguran que el círculo rojo prefería estas vacantes para digitar las subrogancias y, por eso, el bloque siempre estuvo decidido a ayudar.

Ocurre que estos tribunales tienen a cargo las causas por delitos aduaneros y tributarios, que suelen tener como protagonistas a los principales empresarios del país.

Los jueces que no quiere Patricia Bullrich

El otro pliego aprobado es el de Juan Manuel Mejuto, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal. También obtuvo dictamen hace 15 días. Bullrich lo tenía congelado porque le recriminaba su pasado en la agrupación kirchnerista Justicia Legítima.

En mayo, cuando se realizó la audiencia, la exministra de Seguridad acorraló a Mejuto. Le consultó si estaba de acuerdo con "elegir a los jueces por votación popular" y el abogado no se pronunció en contra. Luego aclaró su posición, pero sus dudas fueron suficientes para que la jefa de LLA se negara a apurar el dictamen.

Mahiques siempre lo defendió. Sus operadores en el Senado explicaron que lo defendieron con antecedentes: recordaron que los comunicados de la agrupación kirchnerista de Tribunales fueron suscriptos por magistrados que, años después, fallaron contra Cristina. Uno fue el fiscal Sergio Mola.

Con estos pliegos, el ministro de Justicia alcanzó los 132 magistrados nombrados este año y aspira a llegar a 200 en noviembre. Superaría a las últimas gestiones presidenciales y con votaciones realizadas durante un solo año.

La ayuda de CFK

El peronismo volvió a votar los pliegos, una práctica habitual desde febrero. Como explicó Letra P, CFK es la promotora: instruyó a sus senadores que únicamente rechacen a aquellos juristas que hayan actuado en forma "ilegal". Incluye en esa definición los fallos en contra suyo.

Es por eso que el PJ no avaló el pliego de Pablo Bertuzzi para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Avaló para ese Tribunal a Pablo Yadarola, un amigo de Mahiques, con quien compartió el viaje a Lago Escondido. Esa expedición no fue motivo de un rechazo del kirchnerismo a su candidatura, motivo de cuestionamientos en la militancia digital.

En la sesión de este jueves también ingresaron formalmente nuevos pliegos y se convocarán a audiencias públicas para las próximas semanas. El plan de cubrir las vacantes sigue firme.

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