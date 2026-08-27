Festejó Mahiques: el Senado completó el Tribunal del caso $LIBRA y destrabó tres pliegos que Bullrich resistía

Patricia Bullrich durante la sesión del Senado en la que se aprobaron los pliegos de Mahiques.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques , logró otro triunfo en el Senado y se convirtió en el nuevo jugador de peso de Comodoro Py. Se aprobaron 67 pliegos judiciales, entre ellos dos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones, el tribunal que interviene en casos de corrupción, como la investigación de $LIBRA: Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi .

Fueron avalados 66 expedientes por unanimidad en la cámara alta. La excepción fue el de Bertuzzi, que tuvo el rechazo del interbloque peronista y el respaldo del resto de la oposición: la UCR, el PRO y la amplia gama de partidos provinciales.

Otra noticia favorable para el ministro fue el dictamen de tres pliegos que resistía Patricia Bullrich. Son los de Juan Manuel Mejuto, Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania . La jefa de La Libertad Avanza en el Senado acusaba al primero de kirchnerista y a los otros dos de cercanos a la AFA.

La candidatura de Bertuzzi fue avalada con 44 votos a favor y 23 en contra. El jefe del interbloque del PJ, José Mayans , evitó hablar del tema: cerró el debate con un discurso de media hora dedicado a cuestionar la gestión de Javier Milei . Lo acusó de problemas psiquiátricos y pidió su renuncia. El peronismo tuvo dos faltazos: Anabel Fernández Sagasti (de licencia por maternidad) y Cándida Cristina López , cercana al gobernador fueguino Gustavo Melella .

Mahiques asumió en marzo con el amparo de Karina Milei , Lule Menem y Martín Menem . Este trío tomó el rol de ocupar las vacantes judiciales y avanzaron rápido: con las designaciones de este jueves, suman 167 pliegos aprobados. Ingresaron otros 24 candidatos a jueces durante la sesión y el plan en Justicia es alcanzar las 300 vacantes cubiertas en Tribunales. Hay dos candidatos aprobados por el Senado aún cajoneados, entre ellos el de la platense María Verónica Michelli.

El juego de Mahiques

Otra decisión del ministro que le suma poder en Comodoro Py fue la jubilación de Martín Irurzun, quien renunció a su cargo en la Cámara Federal en julio de 2026 al cumplir 75 años y el ministro decidió no enviar su renovación por cinco años, como habilita la Constitución.

El funcionario no hizo lo mismo con el padre, Carlos Mahiques, quien pudo lograr la continuidad de su mandato. El Gobierno envió su pliego y obtuvo 58 votos del Senado. También premió al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, con el nombramiento como juez de Santa Fe del hijo, Emilio Rosatti

Bertuzzi y Yadarola completarán la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. El primero es juez de la Cámara. El segundo es juez penal económico y mantiene una vieja amistad con Mahiques: fue uno de los que participó del contingente de Lago Escondido en 2022, junto a jueces y empresarios de medios. Fueron recibidos en la casa del magnate Joe Lewis.

El tribunal lo completa Mariano Llorens. Deberá retirarse Leopoldo Bruglia, quien desistió de iniciar un concurso, luego de un pedido de la Corte Suprema. Bertuzzi sí se sometió al examen y logró ser juez.

Una de las causas que deberían resolver es la que investiga la presunta estafa del Presidente por promocionar la criptomoneda $LIBRA. También podrán actuar en las investigaciones sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. Y en el caso por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que involucra a Karina Milei.

El próximo desafío

Los pliegos de Yadarola y Bertuzzi no fueron los únicos festejos de Mahiques: el miércoles por la noche consiguió las firmas para emitir dictamen de Mejuto, candidato a juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 8 de Capital Federal.

Este jueves, después de la sesión aparecieron los pliegos de Galván Greenway y Catania, candidatos a ocupar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. También tuvieron sus audiencias en abril.

Mejuto tuvo su audiencia en abril y nunca había logrado las adhesiones, porque Bullrich resistió su designación. La jefa del bloque La Libertad Avanza del Senado le achacaba haber suscripto un comunicado de Justicia Legítima, agrupación vinculada al kirchnerismo.

Durante la audiencia pública, Bullrich hostigó a Mejuto con preguntas que buscaban dejarlo como adherente a la CFK. Logró que mordiera el anzuelo, cuando consultó si estaba de acuerdo con elegir a jueces por votación popular, una propuesta de la expresidenta en 2013 y el abogado no se mostró en contra.

El pliego de Mejuto tuvo las nueve firmas el pasado miércoles. Bullrich suscribió, como también suscribieron Sandra Mendoza (Convicción Federal), Carolina Losada (UCR), Martín Goerling Lara (PRO) y Carlos Arce (Misiones).

No apoyaorn el pliego otros habituales aliados del Gobierno, como Maximiliano Abad y Mariana Juri (UCR), Flavia Royón (Salta), Carlos Espínola (Provincias Unidas) y Beatriz Ávila (Tucumán). El próximo paso del ministro es reunir los votos para aprobar el pliego en el recinto.

El caso AFA

La resistencia de la oposición a aprobar los pliegos de Galván Greenway y Catania tuvo relación con los supuestos nexos de los abogados con el titular de la entidad, Claudio Chiqui Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino. Los vínculos surgieron a partir de información publicada por el diario Clarín.

Mahiques siempre negó esa relación, pero en abril pidió frenar los dictámenes hasta que el fuero penal económico resolviera una apelación presentada por los dirigentes, en la causa por retención indebida de aportes y contribuciones de la seguridad social.

El pasado 26 de junio, la Cámara en lo Penal Económico confirmó el procesamiento de Tapia y Toviggino, con las firmas de Roberto Hornos y Carolina Robiglio. Con este fallo, Mahiques entendió que no había impedimentos para que Catania y Galván Greenway sean jueces e inició las gestiones hasta lograrlo.

La emisaria de Karina Milei en el Senado es Nadia Márquez, a cargo de las negociaciones que Bullrich prefiere evitar. Logró que estos dos juristas sumaran más firmas que Mejuto: suscribieron Abad, Juri, Royón, Espínola y Ávila.

Esta semana fue decisiva para la negociación. "Ya no había excusas. Pasaro los meses sin acusaciones concretas y desde la Casa Rosada presionban para tomar una definición. No tenía sentido continuar negándonos", reconoció un aliado a Letra P. Los expedientes quedaron listos para debatirse en la próxima sesión.