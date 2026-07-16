Patricia Bullrich logró abrir la sesión y negocia los votos para habilitar la venta de tierras a extranjeros

Patricia Bullrich jugó a fondo y consiguió abrir el recinto del Senado para la última sesión del semestre. Los aliados garantizaron el cuórum, aprobarán los pliegos judiciales, pero hay negociación por la letra chica del proyecto para aumentar los derechos de propiedad privada. El conflicto surge por el capítulo tres, que libera la venta de tierras a extranjeros.

La sesión abrió con 37 bancas ocupadas, lo justo. Fue así por la ausencia de referentes de partidos provinciales, como Carlos Espínola y Alejandra Vigo (Provincia Unidas), Edith Terenzi (Chubut) y la dupla de Santa Cruz ( Natalia Gadano y José María Carambia ). La mayoría la permitieron La Libertad Avanza (LLA), PRO, UCR y aliados de Misiones, Salta y Neuquén.

Como explicó Letra P , el texto, enviado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , tuvo 15 correcciones, aun después de su dictamen. El Gobierno no cedió en el aspecto central de la versión original: eliminar el límite a la venta de tierras a extranjeros, que alcanza el 15%. En el último borrador, el único límite fue que las operaciones necesitarán autorización de los gobiernos provinciales y de la Nación, en caso de tratarse de compañías con participación de otros Estados.

Los aliados tenían reparos con el artículo que permite a los capitales que adquieran tierras favorecerse del silencio administrativo. El resto del proyecto tendría consenso. Se agilizan los desalojos, aunque sin el juicio de tres días de la versión original. Los procesos se extenderán a diez, con resguardo de menores y de personas con discapacidad.

Un pueblo, escuelas y una de las mayores reservas de agua dulce de La Rioja quedaron incluidos en la venta de 200 mil hectáreas que en 2008 intentó comprar el rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn https://t.co/HhFwc7vMbW @gabyspepe pic.twitter.com/DMZjDSaQ1F

Otro capítulo propone modificar la ley de manejo del fuego, impulsada por Máximo Kirchner hace cinco años, que impide cambiar el destino de una zona que fue víctima de incendios. Sólo quedan protegidos los bosques nativos.

La negociación de Patricia Bullrich

El otro tema de la sesión son pliegos judiciales: se aprobarán 29 candidatos a magistrados y 26 ascensos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entre los primeros, se encuentra Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien quedará a cargo del juzgado federal 1 de Lomas de Zamora, donde se tramita la causa sobre supuesto enriquecimiento ilícito de Martín Insaurralde.

El jurista fue secretario del juez Ariel Lijo, excandidato a la Corte Suprema de Justicia y aspirante a ocupar la procuración general, cargo que, desde hace nueve años, ejerce en forma interina Eduardo Casal.

Otro pliego polémico es el de Víctor Pesino, a quien el gobierno propone para que continúe durante cinco años más en la sala VII de la Cámara Nacional del Apelaciones del Trabajo. El próximo 27 de julio cumple 75 años y presentó un amparo para que el Senado no lo deje sin empleo.

Si bien Pesino pidió formalmente continuar en agosto de 2025, su pliego fue enviado en marzo, luego de que el juez desestimara una cautelar que suspendió la reforma laboral y otra medida similar para invalidar la elección de la UOM. Los pliegos diplomáticos están cargados de polémica, porque son ascensos demorados hace años, por resistencia del radicalismo.

Cuórum justo

La sesión estuvo en riesgo hasta segundos antes de empezar. Si bien fue definida la semana pasada en una reunión de labor parlamentaria, este miércoles hubo mucha presión de los aliados para postergar el debate hasta agosto. Algunos estaban de vacaciones -en las provincias del norte comienza el receso invernal- y otros preferían mirar en detalle la reforma a la ley de tierras.

Con 37 senadores presentes, la Cámara debate el proyecto Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada



Además, tratarán pliegos judiciales y ascensos diplomáticos pic.twitter.com/viaBHSMCHV — LETRA P (@Letra_P) July 16, 2026

El triunfo de Argentina contra Inglaterra en el mundial de fútbol alentó versiones sobre una suspensión, pero Bullrich se mantuvo firme y sostuvo la reunión, pese a la presión que incluso ejerció Victoria Villarruel, con quien mantuvo un duro cruce por mensajes. La vicepresidenta consideraba innecesario el debate de venta de tierras a extranjeros, justo después de una victoria deportiva contra el país que mantiene una parte del territorio nacional usurpada.

Bullrich tiene aliados para llegar a 47 votos, diez más que el cuórum, pero hay al menos tres ausencias y una rebelión radical puede arruinar la jornada. Es por eso que la jefa del bloque de LLA se juntó con esa bancada antes de la sesión. Será decisivo su comportamiento.