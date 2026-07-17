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CONGRESO

Toto Caputo pide un acuerdo con la oposición para darle credibilidad al INDEC

Lo habló con referentes oficialistas. Si se modifica la carta orgánica del Banco Central sin resguardar las estadísticas, podrían repartirse utilidades falsas.

Letra P | Mauricio Cantando
Por Mauricio Cantando
Javier Milei y Toto Caputo, celebran el dato de inflación

Javier Milei y Toto Caputo, celebran el dato de inflación

El segundo semestre legislativo comenzará con un nuevo debate. El ministro de Economía, Toto Caputo, les pidió a los bloques oficialistas impulsar una ley para proteger al Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC) de eventuales intervenciones políticas. El Gobierno buscará incorporar la idea a la reforma del Banco Central que debatirá en Diputados durante agosto.

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El funcionario empezó a intercambiar borradores con el diputado Santiago Santurio, el único miembro de la bancada de La Libertad Avanza que responde al asesor Santiago Caputo. El legislador planteó el tema durante la reunión que Javier Milei tuvo el lunes con senadores y diputados oficialistas en la Casa Rosada.

El encuentro había sido convocado únicamente para que el Presidente expusiera sobre el proyecto para cambiar la carta orgánica del BCRA. Con letra de Economía, Santurio planteó un problema posible. "Si el INDEC puede falsear los datos, podría repartir utilidades ficticias", advirtió.

Para que ese riesgo no sea posible, no ahora ni nunca, el Congreso debería fijar reglas claras que impidan al Poder Ejecutivo de turno cambiar los sistemas de medición. Ese es el debate que comenzará en diez días, cuando la cámara baja reabra las puertas y los referentes de LLA empiecen la negociación con los aliados.

Los reclamos de Toto Caputo

Según las conversaciones que mantuvo el ministro de Economía con los legisladores, en la reforma del BCRA que enviará el Gobierno, el INDEC tendría un rol decisivo. Ocurre que además de modificar la carta orgánica para darle a la entidad el único rol de proteger el valor de la moneda, se le impedirá financiar al Tesoro con la emisión de Letras, una práctica extendida durante las últimas décadas.

Como explicó Letra P, el proyecto propone una restricción de la distribución de utilidades, "salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley, como escenarios de deflación". En LLA explican que, para llegar a esa situación, los precios en Argentina deberían subir menos que el promedio internacional.

"Como estaba escrito el borrador, el Indec podría falsear los datos para que se repartan utilidades", explican. El planteo de Toto Caputo es que se debería "blindar" el organismo de estadísticas, ante eventuales gobiernos que pudieran alterar las estadísticas. De lo contrario, no se cumpliría el objetivo de la ley, que es garantizar previsibilidad financiera para alentar inversiones.

Aun así, en LLA reconocen que los fragmentos que sumarán intentan cubrirse de la burocracia profesional encargada de medir la evolución de los precios, que tendría la llave para cambiar la política monetaria. Caputo tuvo un cortocircuito con la institución en marzo, cuando desplazó a su entonces titular, Marco Lavagna, quien quería cambiar la fórmula de medición de la inflación. Al ex-INDEC lo reemplazó Pedro Lines, quien ejercía como director técnico.

Se retoma la actividad

El debate por la modificación del Banco Central iniciará el segundo semestre en Diputados, previo al plato fuerte del año, que será la discusión del Presupuesto 2027. El proyecto arribará el 15 de septiembre a la cámara baja y el Gobierno quiere sancionar antes del final del período ordinario de sesiones, que es el 30 de noviembre.

Antes, el Senado tiene una agenda intensa. La jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, buscará aprobar el régimen de inviolabilidad de propiedad privada, que no pudo prosperar el último jueves. Milei exige tener cuanto antes la sanción de la eliminación del régimen de zonas frías. Se aprobó en Diputados, pero en la cámara alta está trabado por la resistencia del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La tensión más grande estará en el debate de reforma política, que por ahora no tiene acuerdo del oficialismo y los aliados. Las discusiones podrían seguir varios meses. Milei quiere que no haya PASO en 2027. Hará lo necesario para eliminarlas.

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