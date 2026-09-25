Endeudamiento: La Libertad Avanza negocia con aliados una mayoría para imponer su proyecto

La Libertad Avanza intentará aislar otra vez a la oposición dura. Al igual que en el tratamiento de la prórroga de la emergencia en Discapaciad, el bloque oficialista de Diputados prepara para el martes un dictamen para presentar en el debate sobre endeduamiento familiar. Negocia con los aliados para tener mayoría en comisones y en el recinto.

Las gestiones las lidera la diputada Silvana Giudici , quien ya tiene el aval del PRO y la UCR . Con estas fuerzas alcanza para que LLA cuente con el despacho mayoritario, que otorga el derecho a ser considerado en primer orden en el recinto. "Estamos conversando con otros aliados no perder la votación", confirmó a Letra P uno de los legisladores macristas que interviene en la negociación.

Para llegar a la mayoría simple, la bancada libertaria necesita sumar a Argentina Federal (Misiones y Salta), el MID y partidos locales de San Juan, Neuquén y Santa Cruz. Las dos primeras, por ahora, trabajan en un despacho común que implicaría un ayuda de Nación.

La propuesta del oficialismo tiene otro objetivo. Plantea incorporar un plan de educación financiera y una doble verificación, que permitiría sumar instancias para validar las condiciones antes de sumar un préstamo. La hipótesis en el bloque LLA es que las fintech incorporaron los intereses punitorios a su plan de negocios para embaucar a la población con préstamos imposibles de pagar.

El debate culminará el martes a las 14 , cuando se realizará el último plenario de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Usuario, de la Competencia y del Consumidor. Si suma a la UCR y al PRO, el oficialismo conseguirá una mayoría que hasta le permitiría boicotear los dictámenes. No parece tener consenso para esa maniobra. De hecho, el bloque radical presentó un proyecto sobre educación financiera, un gesto para iniciar una negociación con el Gobierno.

La oposición tiene dificultades para acordar un texto unificado y no descartan presentar varios despachos, para intentar un consenso final en el recinto. Hay más de 60 proyectos y cada fuerza política quiere darle un mensaje focalizado a su electorado.

Hay varios gobiernos de partidos provinciales que tienen sus planes de refinanciación en sus bancos locales y quieren una ayuda de Nación para no absorber todos los intereses.

Sólo pueden tenerse unos 20 expedientes, porque el resto implican costo fiscal y tienen giro a Presupuesto. Aun así, en el recinto está habilitada cualquier modificación y el debate estará abierto hasta último minuto. En LLA no se preocupan. A diferencia de lo ocurrido con Discapacidad, creen que un eventual veto no tendría costo político.

El plan del peronismo

Como explicó Letra P, el lunes, en un Zoom, el bloque de UP fusionó sus 20 iniciativas en un borrador de dictamen que puso a consideración de la oposición. El texto declara la emergencia por sobreendeudamiento por 180 días y crea un régimen especial para reestructurar las deudas y otorgar un "alivio financiero".

Permite acceder a los beneficios a los residentes en Argentina con moras de hasta tres canastas básicas totales (CBT). Tendrán dos ventajas centrales: condonación de la totalidad de intereses punitorios devengados y cuotas mensuales fijas o variables. Habrá 12 pagos para quienes adeuden una CBT; 24 para los que deban hasta dos CBT y 36 para las moras superiores.

El borrador contempla la suspensión automática de embargos, ejecuciones judiciales o extrajudiciales de cobro y reportes negativos a centrales de riesgo. Y sostiene que los intereses "no podrán superar en más del 25% la tasa nominal anual promedio ponderada por monto de los depósitos a plazo fijo mayoristas en pesos, de 30 a 35 días, TAMAR en pesos de bancos privados, promedio del mes anterior". La cifra es considerada demasiado alta para sectores de UP y de otras fuerzas. Es uno de los temas de negociación.

Otras propuestas

El resto de los bloques que forzaron el debate pujan por incorporar sus propuestas al consenso opositor. Pablo Juliano (Provincias Unidas) contempla un procedimiento judicial exprés y gratuito con un mecanismo rápido para que los deudores puedan revisar y reestructurar sus obligaciones. Incluye una instancia de mediación, que interviene para indagar cómo se construyó la deuda y actuar como mediador.

Los partidos provinciales tienen sus exigencias para sumarse y son los más exigentes con el Gobierno, porque piden reducciones fiscales. Los diputados de Córdoba presentaron un proyecto que pide una línea de créditos ajustable por UVA (máximo 7,5% anual), con beneficios impositivos para reducir costos financieros y con plazos de hasta 60 meses para saldarlos. Exigen que sa financiado con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad de ANSES. El proyecto aclara que el Estado se debe hacerse cargo de las deudas y solicita la participación voluntaria de bancos, fintech y financieras.

Argentina Federal y el MID arman su propio despacho. Según anunció el diputado Eduardo Falcone (MID), contemplará una ayuda conjunta del Estado nacional, las provincias y los Bancos para aliviar los intereses. El Gobierno necesita incluir sus demandas en su dictamen, para tener chances de prevalecer en el recinto. Quedan pocos días de negociación.