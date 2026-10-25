Karina Milei dijo no, Roma insistió doce veces: los movimientos sociales entran a la agenda de León XIV

Karina Milei dijo no y el Vaticano insistió hasta 12 veces. Cedió El Jefe: León XIV tendrá un encuentro con los movimientos sociales en la UCA. Antes, una monja de la Santa Sede pisará el barro de La Matanza. La pobreza que Javier Milei relativiza entra a la visita papal por la puerta que su hermana quiso cerrar.

La monja Alessandra Smerilli es italiana, salesiana y economista. Asumió el 1 de septiembre la prefectura del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral , el organismo que desde la época del papa Francisco lleva la relación de la Santa Sede con los movimientos populares, y relevó al cardenal Michael Czerny .

La acompaña el sacerdote argentino Flavio Lauría , quien trabaja con Smerilli en el área de migraciones del ministerio vaticano; la teóloga argentina Emilce Cuda , secretaria general de la Pontificia Comisión para América Latina ; y el sacerdote italiano Mattia Ferrari , coordinador del Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

El pensamiento de Smerilli se resume rápido. En mayo, en Bilbao (España), dijo que no se puede hacer catequesis sobre el cuidado de la creación y seguir indiferente ante la pobreza energética de las familias. Era una frase sobre la calefacción en el País Vasco. Dicho en La Matanza, con los comedores desbordados, el mensaje adquiere otro sentido.

El encuentro se llama "Por una Magnífica Humanidad" y se hará el 27 y el 28 de octubre en la Ciudad Papa Francisco, en pleno corazón matancero. Habrá delegaciones de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular ( UTEP ) y de América Latina. Discutirán Magnifica humanitas, la primera encíclica de León XIV , en cinco ejes: exclusión, futuro del trabajo, inteligencia artificial, narcoestructura en los barrios y organización comunitaria.

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Con las conclusiones redactarán un documento para entregarle al papa. El próximo miércoles cerrarán con una caminata hasta el predio Las 3T, en Puerta de Hierro, y una misa que presidirá Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y titular de Cáritas Argentina. También se evalúa que la comitiva vaticana visite a un grupo de cartoneros. "Queremos estar con León XIV, como él dijo estar con nosotros", plantearon quienes están en la organización.

Doce idas y vueltas para cerrar un encuentro

Que los movimientos tuvieran lugar en la visita no estaba garantizado. Según pudo reconstruir Letra P, la definición de la agenda tuvo un ida y vuelta intenso entre las autoridades episcopales, la administración libertaria y los funcionarios vaticanos.

Uno de los puntos más controversiales fue un posible encuentro con los movimientos sociales. Karina Milei se oponía. La avanzada vaticana tuvo que explicarle que el papa quería incluirlo como homenaje a Francisco, impulsor de esa iniciativa en Buenos Aires y en Roma.

La información sobre este punto fue y volvió de Roma al menos 12 veces, confirmaron responsables de la organización. Finalmente, se acordó integrarlo al Encuentro con el Mundo del Trabajo, previsto para el lunes 9 de noviembre, a las 16.10, en la Universidad Católica Argentina (UCA).

Las otras propuestas no prosperaron. En agosto, la UTEP y la Federación de Cartoneros le habían propuesto al cardenal Czerny, con copia a Smerilli, que el papa recorriera un barrio popular, un centro de reciclado o la sede del gremio. La iniciativa quedó afuera.

Ese mismo lunes de noviembre, en el contexto de su visita al país, León XIV irá al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, a puertas cerradas, para visibilizar la problemática de las personas con discapacidad en la Argentina del ajuste libertario.

El papa León XIV confirmó su visita a la Argentina https://t.co/2JIBqUgUhz pic.twitter.com/HBHUb4w5SP — LETRA P (@Letra_P) October 22, 2026

Falta, de todos modos, que el cuerpo acompañe. León XIV fue operado el 13 de octubre en el Policlínico Gemelli de Roma por un nódulo en el pulmón derecho y recibió el alta el pasado sábado. El cirujano Stefano Margaritora dijo que no hay impedimentos clínicos para el viaje, previsto del 8 al 11 de noviembre.

El Vaticano no suspendió ninguna actividad y el papa confirmó extraoficialmente el viaje el miércoles, cuando le respondió a una pareja de recién casados santafesinos: "Argentina, allá vamos".

La agenda que Francisco dejó como herencia

El vínculo de Robert Prevost con los movimientos populares lo heredó de Jorge Bergoglio y lo ratificó rápidamente. El 23 de octubre de 2025, en el Aula Pablo VI, recibió a más de 150 representantes de los cinco continentes. Les dijo que tierra, techo y trabajo son derechos sagrados y que quería que lo escucharan decir "estoy con ustedes".

Habló de una Iglesia pobre para los pobres y los llamó poetas sociales. Pocos días antes había publicado la exhortación apostólica Dilexi te, sobre el amor a los pobres.

León XIV y una representante de los movimientos sociales argentinos Vatican Media

En septiembre, el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, le entregó en el Vaticano un informe de más de 70 páginas. Habla de trabajadores pobres, familias endeudadas, obras paralizadas en los barrios y una emergencia alimentaria que desborda a los comedores. Define "la crueldad y el ajuste" como las caras de un proyecto que desprecia a los que menos tienen.

El cruce entre Javier Milei y Ángel Rossi por la pobreza

Del otro lado está el Presidente. Días atrás, en Neuquén, Milei dijo que la idea de que la gente no llega a fin de mes es "una pelotudez" que impulsó el kirchnerismo, y preguntó cómo se vive diez días sin comer ni beber.

Le respondió el arzobispo de Córdoba y vicepresidente segundo de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), cardenal Ángel Rossi: "Si la gente dice que no llega, es porque no llega". Y agregó: "Los que no comen hasta la noche no es el Presidente, es la gente. Yo le creo a la gente". El purpurado ya había hablado de un "sadismo de Estado e institucional".

La motosierra de Javier Milei dejó a la Iglesia al frente de la emergencia social en los barrios

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, la misma universidad donde el papa se reunirá con el mundo del trabajo, ubica la pobreza por ingresos del conurbano en el 32,6% y la pobreza infantil en el 75,3%.

La hoja de ruta que llega desde Roma

La historia es larga. El primer encuentro lo convocó Francisco en Roma el 28 de octubre de 2014 y allí definió la tierra, el techo y el trabajo como derechos sagrados. Siguieron Bolivia en 2015, Roma en 2016, las reuniones virtuales de la pandemia, el simposio de 2024 y el encuentro de Spin Time, en 2025.

La UTEP, que reúne al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois, el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), nació en 2019.

Doce años después de aquel primer encuentro, la bandera vuelve a Buenos Aires con una monja, un documento y un horario: lunes 9 de noviembre, a las 16.10, en la UCA.