Arde La Libertad Avanza en Junín: concejales freezados por el karinismo denuncian venta de candidaturas

El presidente Javier Milei suspendió por alerta meteorológico la visita de este martes a Junín, donde iba a presentar las candidaturas bonaerenses de La Libertad Avanza para la Cámara de Diputados del Congreso . Iba a llegar con un clima enrarecido dentro del ecosistema libertario: dirigentes del espacio violeta denuncian que no les dan acreditación para el evento y denuncian venta de candidaturas.

Este domingo, la concejala violeta Belén Veronelli publicó un video en sus cuentas de redes sociales en el que cuestionó la estructura liderada por el coordinador Mauro Imperatori , delegado local de Sebastián Pareja , el presidente del partido en Buenos Aires . Lo acusa de liderar un grupo de gente que “pone palos en la rueda” y que “se sumaron a LLA cuando aparecieron en las listas”.

Además, el sector liderado por el excandidato a intendente libertario de Junín Javier Souto acusa al aparato de Pareja de vender las candidaturas y argumenta que por ese motivo quedaron ahora afuera de las nóminas locales y seccionales, cuando vienen trabajando por las ideas de la libertad desde 2021.

Otro de los videos que empezaron a circular en redes sociales el fin de semana es el de la negativa que recibe la primera candidata a concejala por Unión Liberal, Mariel Analía Norese -del sector de Souto-, para acreditarse al acto que Milei iba a encabezar este martes. Ni Souto ni los concejales Juan Manuel Cornaglia y Veronelli iban a estar presentes. Allí se ve a Imperatori explicándole los motivos por los que no fueron invitados.

“Ustedes son una lista distinta, no estamos invitándolos. Desde que yo estoy no aparecieron nunca”, sostuvo el coordinador local y agregó: “Nos están jugando en contra, ustedes lo saben, Belén (Veronelli) me cortó el diálogo y decidieron hacer otra lista”. Eso fue desmentido por la concejala, que en una grabación que superó los ocho minutos dijo: “Fuimos destratados por una persona que está hace tres días en LLA”.

Denuncian la venta de candidaturas

La denuncia más fuerte del sector que empezó a trabajar durante la campaña Milei Presidente en 2021 es la relacionada a la venta de candidaturas para las elecciones de este año. Allí sostienen que dejaron de lado al esquema de Souto para abrir las listas al mejor postor. “Armaron la lista aparte, nos desvincularon de todo para que no estemos en la Cuarta sección”, sostienen en ese espacio y apuntan a Gonzalo Cabezas, el primer candidato a senador por esa sección.

Según afirman en ese espacio, el aparato que responde a Karina Milei ofreció lugares en las listas a sectores del empresariado local y seccional y marginaron a los militantes que trabajaban en LLA desde 2021. Además, afirmaron que en diciembre no cambiarán el nombre del bloque en el Concejo Deliberante y que, quienes asuman con la boleta libertaria, deberían sentarse con ellos o armar una bancada aparte con otro nombre.

sebastian-parejas-con-juan-cornaglia-y-belen-veronelli Belén Veronelli, Sebastián Pareja y Juan Cornaglia, cuando todos jugaban en el mismo esquema de La Libertad Avanza.

Todo se da en la ciudad cabecera de la Cuarta sección electoral, gobernada por el intendente del PRO Pablo Petrecca, que decidió no subirse al tren de Cristian Ritondo y Diego Santilli que se calzaron el buzo violeta. El jefe comunal se unió a la alianza Somos y encabezará la lista seccional para el Senado bonaerense.