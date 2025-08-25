Junín a la vista: Javier Milei vuelve a la campaña en medio de su mutismo por el escándalo de las coimas

Javier Milei y Karina Milei en campaña (Foto: NA)

En medio del escándalo por corrupción que tiene a su hermana Karina bajo la lupa, Javier Milei retoma la campaña de cara a las elecciones bonaerenses y desembarca en Junín, donde los concejales de La Libertad Avanza denunciaron venta de candidaturas en el armado de Sebastián Pareja, a quien el intendente Pablo Petrecca acusó de ser funcional a Axel Kicillof.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

A las 18, Milei presentará a los candidatos nacionales de La Libertad Avanza (LLA) en la Cuarta sección electoral en medio de la tormenta que desataron los audios del ahora ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo en los que asegura que funcionarios de alto rango cobran coimas por la compra de medicamentos. Además, Junín está atravesada por la interna local entre la vieja guardia libertaria y el armado karinista de la mano del presidente de LLA bonaerense.

Como contó Letra P, la concejala violeta Belén Veronelli publicó un video en sus cuentas de redes sociales en el que cuestionó la estructura liderada por el coordinador Mauro Imperatori, delegado local de Pareja. Lo acusa de liderar un grupo de personas que “ponen palos en la rueda” y que “se sumaron a LLA cuando aparecieron en las listas”. Además, el sector liderado por el excandidato a intendente libertario de Junín Javier Souto acusa al aparato del armador karinista de vender las candidaturas y argumenta que por ese motivo quedaron ahora afuera de las nóminas locales y seccionales, cuando vienen trabajando por las ideas de la libertad desde 2021.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLibertadAvanza/status/1959655389357621550&partner=&hide_thread=false La Libertad Avanza en todo el país. Los esperamos este lunes 25 de agosto en Junín para la presentación de candidatos nacionales.



KIRCHNERISMO NUNCA MÁS!!! pic.twitter.com/45l9kJw50N — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) August 24, 2025 El silencio de Javier Milei ante el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo Karina Milei reapareció este sábado en un acto partidario en La Matanza tras la filtración de los audios de Spagnuolo, pero no hizo referencia al contenido de los mismos. El Presidente tampoco explicó nada del caso que salpica a su hermana. Los únicos funcionarios que se refirieron de forma directa al tema fueron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Lule también está bajo la lupa debido al contenido de los audios del exfuncionario y su defensa este lunes fue definir la situación como "una burda operación del kirchnerismo". La versión fue respaldada por el presidente de la Cámara de Diputados, quien reiteró en A24 que se trata de "una monumental operación" y remarcó: "Pongo las manos en el fuego tanto por Lule (Menem) como por Karina (Milei)".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/1959975049571488244&partner=&hide_thread=false Martin Menem afirmó que las denuncias sobre supuesta corrupción en el Gobierno son “una monumental operación”, que se instala “a dos semanas de las elecciones” bonaerenses, y enfatizó: “Pongo las manos en el fuego tanto por Lule como por Karina” pic.twitter.com/H96QtAoDp0 — LETRA P (@Letra_P) August 25, 2025 El pasado sábado, Francos aseguró que el caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios tiene que ver con que el país atraviesa el “período preelectoral”, donde “todo el mundo” está tratando de “sacar partido” contra un Gobierno que, según dijo, un “cuenta con apoyo popular”.

Compartir en:









Notas Relacionadas