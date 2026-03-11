Legislatura porteña: el peronismo busca poder, LLA negocia comisiones y el PRO retendría Presupuesto

El reparto de comisiones anticipa un nuevo mapa político en la Legislatura porteña: el peronismo crecería, LLA avanzaría y el PRO retendría Presupuesto.

El inicio del período parlamentario en la Legislatura porteña empieza a delinear un nuevo mapa de poder interno. El reparto de presidencias de comisiones entre los bloques anticipa una redistribución del tablero legislativo que ampliaría la presencia del peronismo , fortalecería a La Libertad Avanza en áreas institucionales y dejaría al PRO con el control de Presupuesto.

Aunque todavía no se publicó el decreto formal de conformación de las comisiones, los acuerdos políticos que circulan en el parlamento anticipan una redistribución significativa del tablero legislativo.

El esquema reflejaría el peso numérico de los tres bloques mayoritarios : Fuerza por la Ciudad , con 20 bancas; La Libertad Avanza , con 14; y Vamos por Más , el oficialismo del jefe de Gobierno Jorge Macri , con 12 representantes.

El bloque Fuerza por la Ciudad, que conduce Claudia Neira , quedaría al frente de comisiones vinculadas a políticas públicas con fuerte impacto social y territorial. Entre ellas aparecen Educación, Vivienda, Ambiente, Consumidores y Usuarios y la Junta de Ética.

A ese conjunto se sumarían otras áreas que el espacio ya venía conduciendo y que mantendría bajo su órbita: Turismo y Deportes, Derechos Humanos, Niñez, Juventud y Adolescencia, Políticas de Promoción y Discapacidad.

De confirmarse ese esquema, el peronismo concentraría comisiones asociadas a derechos, políticas sociales y problemáticas urbanas, ámbitos desde los cuales suele organizarse buena parte del debate público en la Ciudad.

La Libertad Avanza avanzaría en comisiones institucionales

El bloque de La Libertad Avanza se quedaría con comisiones vinculadas al funcionamiento institucional del sistema político porteño. Entre ellas figuran Justicia, Asuntos Constitucionales, Desarrollo Económico, Relaciones Interjurisdiccionales, Cultura, Descentralización, Reforma Política y Organismos de Control, además de la vicepresidencia de la Junta de Ética.

Se trata de espacios donde se discuten normas vinculadas al diseño institucional del Estado local y a la arquitectura del sistema político de la Ciudad.

La presencia libertaria en esas áreas podría habilitar debates vinculados a reformas administrativas, regulatorias o institucionales dentro del distrito.

El PRO conservaría la comisión de la caja política

El bloque Vamos por Más, encolumnado detrás del jefe de Gobierno Jorge Macri, retendría la presidencia de la comisión de Presupuesto. En la dinámica parlamentaria, ese espacio opera como el principal filtro para los proyectos que implican gasto público, modificaciones tributarias o autorizaciones de endeudamiento.

Conservar esa comisión permitiría al oficialismo mantener la principal herramienta legislativa vinculada a la administración del gasto de la Ciudad.

Sin embargo, el esquema también mostraría un retroceso respecto de períodos anteriores, ya que otras comisiones relevantes quedarían en manos de bloques opositores.

El larretismo busca un rol de articulación legislativa

Dentro del esquema parlamentario también aparecería un actor con posicionamiento propio. El legislador Edgardo Alifraco, integrante del interbloque Confianza y Desarrollo orientado políticamente a Horacio Rodríguez Larreta, conservaría la conducción de una comisión considerada relevante para los cambios en el desarrollo urbano de la Ciudad. Además, sumaría otras dos comisiones vinculadas a temas de interés del espacio.

En concreto, el larretismo se quedaría con las comisiones de Planeamiento Urbano, Personas Mayores y Discapacidad y se proyecta como un bloque con diálogo con el oficialismo, lo que podría ubicarlo como un actor de articulación en determinadas negociaciones parlamentarias.

Una Legislatura más fragmentada

De confirmarse el reparto que circula en la Legislatura, el resultado deja una lectura política clara: el oficialismo conservaría la comisión que administra todas las iniciativas que implican gasto, pero perdería peso en otras áreas del funcionamiento legislativo.

El avance de La Libertad Avanza en comisiones institucionales y la ampliación de la presencia del peronismo en áreas sociales configuran un escenario parlamentario más fragmentado que en años anteriores.

Ese nuevo tablero anticipa una Legislatura con mayor disputa política, donde el PRO buscará sostener su capacidad de gestión desde el control presupuestario, mientras los otros bloques intentarán ampliar su influencia desde el terreno institucional y la agenda social de la Ciudad.