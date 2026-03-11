ROSCA DE MARZO

Legislatura porteña: el peronismo busca poder, LLA negocia comisiones y el PRO retendría Presupuesto

Los bloques pulsean por el reparto de sillas clave dentro del parlamento de la Ciudad. Los acuerdos, el nuevo mapa de poder y el rol del larretismo.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
El reparto de comisiones anticipa un nuevo mapa político en la Legislatura porteña: el peronismo crecería, LLA avanzaría y el PRO retendría Presupuesto.

El reparto de comisiones anticipa un nuevo mapa político en la Legislatura porteña: el peronismo crecería, LLA avanzaría y el PRO retendría Presupuesto.

El inicio del período parlamentario en la Legislatura porteña empieza a delinear un nuevo mapa de poder interno. El reparto de presidencias de comisiones entre los bloques anticipa una redistribución del tablero legislativo que ampliaría la presencia del peronismo, fortalecería a La Libertad Avanza en áreas institucionales y dejaría al PRO con el control de Presupuesto.

Notas Relacionadas
El reparto de comisiones anticipa un nuevo mapa político en la Legislatura porteña: el peronismo crecería, LLA avanzaría y el PRO retendría Presupuesto.
ROSCA DE FEBRERO

La oposición presiona a Jorge Macri para quedarse con más comisiones en la Legislatura porteña

Por 
Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

Aunque todavía no se publicó el decreto formal de conformación de las comisiones, los acuerdos políticos que circulan en el parlamento anticipan una redistribución significativa del tablero legislativo.

El peronismo ampliaría su presencia en comisiones

El bloque Fuerza por la Ciudad, que conduce Claudia Neira, quedaría al frente de comisiones vinculadas a políticas públicas con fuerte impacto social y territorial. Entre ellas aparecen Educación, Vivienda, Ambiente, Consumidores y Usuarios y la Junta de Ética.

A ese conjunto se sumarían otras áreas que el espacio ya venía conduciendo y que mantendría bajo su órbita: Turismo y Deportes, Derechos Humanos, Niñez, Juventud y Adolescencia, Políticas de Promoción y Discapacidad.

De confirmarse ese esquema, el peronismo concentraría comisiones asociadas a derechos, políticas sociales y problemáticas urbanas, ámbitos desde los cuales suele organizarse buena parte del debate público en la Ciudad.

La Libertad Avanza avanzaría en comisiones institucionales

El bloque de La Libertad Avanza se quedaría con comisiones vinculadas al funcionamiento institucional del sistema político porteño. Entre ellas figuran Justicia, Asuntos Constitucionales, Desarrollo Económico, Relaciones Interjurisdiccionales, Cultura, Descentralización, Reforma Política y Organismos de Control, además de la vicepresidencia de la Junta de Ética.

Se trata de espacios donde se discuten normas vinculadas al diseño institucional del Estado local y a la arquitectura del sistema político de la Ciudad.

La presencia libertaria en esas áreas podría habilitar debates vinculados a reformas administrativas, regulatorias o institucionales dentro del distrito.

El PRO conservaría la comisión de la caja política

El bloque Vamos por Más, encolumnado detrás del jefe de Gobierno Jorge Macri, retendría la presidencia de la comisión de Presupuesto. En la dinámica parlamentaria, ese espacio opera como el principal filtro para los proyectos que implican gasto público, modificaciones tributarias o autorizaciones de endeudamiento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2029312247793676376?s=20&partner=&hide_thread=false

Conservar esa comisión permitiría al oficialismo mantener la principal herramienta legislativa vinculada a la administración del gasto de la Ciudad.

Sin embargo, el esquema también mostraría un retroceso respecto de períodos anteriores, ya que otras comisiones relevantes quedarían en manos de bloques opositores.

El larretismo busca un rol de articulación legislativa

Dentro del esquema parlamentario también aparecería un actor con posicionamiento propio. El legislador Edgardo Alifraco, integrante del interbloque Confianza y Desarrollo orientado políticamente a Horacio Rodríguez Larreta, conservaría la conducción de una comisión considerada relevante para los cambios en el desarrollo urbano de la Ciudad. Además, sumaría otras dos comisiones vinculadas a temas de interés del espacio.

En concreto, el larretismo se quedaría con las comisiones de Planeamiento Urbano, Personas Mayores y Discapacidad y se proyecta como un bloque con diálogo con el oficialismo, lo que podría ubicarlo como un actor de articulación en determinadas negociaciones parlamentarias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/emmaferrario/status/2029899798938103927?s=20&partner=&hide_thread=false

Una Legislatura más fragmentada

De confirmarse el reparto que circula en la Legislatura, el resultado deja una lectura política clara: el oficialismo conservaría la comisión que administra todas las iniciativas que implican gasto, pero perdería peso en otras áreas del funcionamiento legislativo.

El avance de La Libertad Avanza en comisiones institucionales y la ampliación de la presencia del peronismo en áreas sociales configuran un escenario parlamentario más fragmentado que en años anteriores.

Ese nuevo tablero anticipa una Legislatura con mayor disputa política, donde el PRO buscará sostener su capacidad de gestión desde el control presupuestario, mientras los otros bloques intentarán ampliar su influencia desde el terreno institucional y la agenda social de la Ciudad.

Temas
Notas Relacionadas
Jorge Macri las sesiones de la Legislatura porteña con el foco en obras y el desafío de llegar competitivo a 2027.
APERTURA DE SESIONES

Jorge Macri navegó entre dos aguas en la Legislatura porteña con la mira puesta en la reelección

El jefe de Gobierno abrió el año legislativo con foco en obras y servicios, lejos de la pirotecnia libertaria. El desafío del PRO para llegar competitivo a 2027.
Jorge Macri piensa en Javier López Zavaleta como nuevo Fiscal General porteño, tras la designación de Juan Bautista Mahiques como Ministro de Justicia.
CAMBIO EN EL GABINETE

Jorge Macri eligió a un alfil de Mahiques para reemplazarlo en la Fiscalía General porteña

Es Javier López Zavaleta, fiscal general adjunto. Su ascenso para ocupar el lugar que deja el ministro de Justicia reordenaría el eje Seguridad-Justicia.

Las Más Leídas

Más Sobre Ciudad

También te puede interesar

Javier Milei y Jamie Dimon, ceo de J.P. Morgan (Fotomontaje).
LOS PERFILES DEL PODER

Milei, un argentino a la gorra en Nueva York

Por  Esteban Rafele
Los Cuadernos K: el Tribunal rechazó los planteos de las defensas y citó a CFK a indagatoria para el martes 17
EL JUICIO

Los Cuadernos K: el Tribunal rechazó los planteos de las defensas y citó a CFK a indagatoria para el martes 17

Por  Gabriela Pepe
Martín Menem con el asesor presidencial Lule Menem y el secretario parlamentario de Diputados, Adrián Pagán. 
CONGRESO 2026/2027

Radiografía del bloque LLA de Diputados: "Los de Javier", verticalismo y tres principios básicos

Por  Mauricio Cantando
La caída de la inflación se enfrenta al cisne negro de la guerra en Irán, y pone en riesgo el plan de Javier Milei. 
ALERTA: ¿CISNE NEGRO?

Irán: el petróleo hizo estallar la guerra en Argentina

Por  Marcelo Falak