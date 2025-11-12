EL GATO & EL LEÓN

María Eugenia Vidal, tras la cumbre PRO con Mauricio Macri: "No haremos un interbloque con La Libertad Avanza"

La exgobernadora bonaerense confirmó que el bloque seguirá siendo independiente en ambas cámaras. El respaldo a la reforma laboral y el rol de Diego Santilli.

Por Letra P | Periodismo Político
María Eugenia Vidal, en la reunión del PRO.

María Eugenia Vidal, en la reunión del PRO.

Luego de la reunión del PRO que se realizó este miércoles en la sede porteña de Balcarce 412, la diputada María Eugenia Vidal confirmó que no van a hacer "un interbloque con La Libertad Avanza" en la Cámara de Diputados. Se trató del primer encuentro formal tras las elecciones y la salida de los legisladores bullrichistas del bloque amarillo.

Notas Relacionadas
Facundo Manes, con sus pares Pablo Juliano y Jorge Rizzotti (DPS). Mira Germán Martínez (Unión por la Patria). Bloques claves de la oposición, que busca superar la presión de Diego Santilli. 
CONGRESO

Efecto Santilli: los gobernadores apagaron los teléfonos y peligran las sesiones que quiere la oposición

Por  Mauricio Cantando

Vidal, quien termina su mandato el 10 de diciembre, aseguró que mantendrán la independencia en la cámara baja. La idea del Gobierno era armar un interbloque con todas las fuerzas aliadas y romper a Unión por la Patria para llegar al cuórum. “Tanto en el Senado como en Diputados vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO”, expresó la exgobernadora bonaerense.

“Diego (Santilli) se ha definido dentro del PRO, pero también hay que hay que aclarar que su decisión de ser ministro del Interior es a título personal. El PRO es un partido independiente y autónomo", aseguró. Por último, agregó que "hace años que el PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral”.

Cumbre PRO con amarillos y violetas

La cúpula del PRO se reunió con el objetivo de discutir su vínculo con el gobierno de Javier Milei, con quien selló una alianza electoral en las elecciones nacionales del 26 de octubre. A Macri, quien le brindó su apoyo al Gobierno en las duras semanas previas a los comicios, no le gustó la salida de Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete y se quejó de la decisión de Milei de ubicar en ese lugar a Manuel Adorni. Sin embargo, tras ser designado Santilli como ministro del Interior, Macri emitió un nuevo mensaje celebratorio.

En la cumbre que presidió el propio Macri convivieron figuras puras del PRO, como Vidal y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; con algunos dirigentes violetas, como el senador bonaerense electo Guillermo Montenegro y el diputado Cristian Ritondo, cada vez más cercano al gobierno libertario.

pro

La nómina completa de los presentes

Mauricio Macri -presidente-; Soledad Martínez -vicepresidenta-; Facundo Pérez Carletti -Secretario General-; Jorge Macri, Vidal, Ritondo y Montenegro.

Los legisladores Martín Yeza, Silvia Lospennato, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Florencia de Sensi, Martín Maquieyra, José Núñez, María Sotolano, Sofía Brambilla, Javier Sánchez Wrba, Scaglia, Martín Ardohain, Alfredo de Angeli, Martín Goerling y Victoria Huala.

Otros dirigentes de las provincias: Juan Martín (Río Negro), Humberto Schiavoni (Misiones), Gabriel Pradines (Mendoza), Julio Sahad (La Rioja), Adela Arming y Soher el Sukaria (Córdoba)

Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires: Darío Nieto, Patricia Glize, Paola Michielotto, Matías López.

Funcionarios porteños: Hernán Lombardi y Laura Alonso.

Otros dirigentes: Andrés Ibarra, Jimena de la Torre, Mauro Vazón, Dina Rezinovsky, Guillermo Dietrich, Gustavo Lopetegui y Roberto Quattromano.

Temas
Notas Relacionadas
Martín Menem y Diego Santilli, claves para Javier Milei. 
EL NUEVO CONGRESO

Diputados: la agenda de Milei para las extraordinarias de diciembre y el desafío de Santilli

El Presidente quiere tratar Presupuesto, un tramo de la reforma fiscal y Código penal. La laboral podría quedar para fines de enero. Gobernadores, en la mira.
Martín Menem, Patricia Bullrich, Karina Milei y Gabriel Bornoroni.
CONGRESO

Interna libertaria: Bullrich se quedó con un cargo clave en el bloque de LLA de Diputados

Silvana Giúdici será secretaria legislativa junto al libertario Mayoraz. Masterclass a los electos. "Queremos leyes; no discursos", la frase repetida.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Edenor y Edesur tendrán un medio aguinaldo para mejorar los balances
Los perfiles del poder

Edenor y Edesur tendrán un medio aguinaldo para mejorar los balances

Por  Esteban Rafele
Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central aseguró que el próximo paso es levantar el cepo a las empresas
VERDES PARA TODOS

El vice del Banco Central aseguró que el próximo paso es levantar el cepo al dólar a las empresas

Por  Lorena Hak
Facundo Manes, con sus pares Pablo Juliano y Jorge Rizzotti (DPS). Mira Germán Martínez (Unión por la Patria). Bloques claves de la oposición, que busca superar la presión de Diego Santilli. 
CONGRESO

Efecto Santilli: los gobernadores apagaron los teléfonos y peligran las sesiones que quiere la oposición

Por  Mauricio Cantando
Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli. 
GOBIERNO EN REFACCIÓN

Antes de jurar, Santilli le ganó una pulseada a Bullrich y retuvo el Renaper

Por  Pablo Lapuente