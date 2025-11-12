María Eugenia Vidal, tras la cumbre PRO con Mauricio Macri: "No haremos un interbloque con La Libertad Avanza"

Luego de la reunión del PRO que se realizó este miércoles en la sede porteña de Balcarce 412, la diputada María Eugenia Vidal confirmó que no van a hacer "un interbloque con La Libertad Avanza " en la Cámara de Diputados . Se trató del primer encuentro formal tras las elecciones y la salida de los legisladores bullrichistas del bloque amarillo.

Vidal, quien termina su mandato el 10 de diciembre, aseguró que mantendrán la independencia en la cámara baja. La idea del Gobierno era armar un interbloque con todas las fuerzas aliadas y romper a Unión por la Patria para llegar al cuórum. “Tanto en el Senado como en Diputados vamos a tener un bloque propio, un bloque independiente como lo tuvimos los últimos dos años, que represente las ideas y los valores del PRO”, expresó la exgobernadora bonaerense.

Además, manifestó el acompañamiento del partido que preside Mauricio Macri a la reforma laboral y calificó el salto de Diego Santilli al Gobierno - este martes juró como ministro del Interior - como una "acción personal".

“Diego (Santilli) se ha definido dentro del PRO, pero también hay que hay que aclarar que su decisión de ser ministro del Interior es a título personal. El PRO es un partido independiente y autónomo", aseguró. Por último, agregó que "hace años que el PRO viene defendiendo y sosteniendo que la Argentina necesita una reforma laboral”.

La cúpula del PRO se reunió con el objetivo de discutir su vínculo con el gobierno de Javier Milei , con quien selló una alianza electoral en las elecciones nacionales del 26 de octubre. A Macri, quien le brindó su apoyo al Gobierno en las duras semanas previas a los comicios, no le gustó la salida de Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete y se quejó de la decisión de Milei de ubicar en ese lugar a Manuel Adorni . Sin embargo, tras ser designado Santilli como ministro del Interior, Macri emitió un nuevo mensaje celebratorio.

En la cumbre que presidió el propio Macri convivieron figuras puras del PRO, como Vidal y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia; con algunos dirigentes violetas, como el senador bonaerense electo Guillermo Montenegro y el diputado Cristian Ritondo, cada vez más cercano al gobierno libertario.

pro

La nómina completa de los presentes

Mauricio Macri -presidente-; Soledad Martínez -vicepresidenta-; Facundo Pérez Carletti -Secretario General-; Jorge Macri, Vidal, Ritondo y Montenegro.

Los legisladores Martín Yeza, Silvia Lospennato, Fernando de Andreis, Antonela Giampieri, Florencia de Sensi, Martín Maquieyra, José Núñez, María Sotolano, Sofía Brambilla, Javier Sánchez Wrba, Scaglia, Martín Ardohain, Alfredo de Angeli, Martín Goerling y Victoria Huala.

Otros dirigentes de las provincias: Juan Martín (Río Negro), Humberto Schiavoni (Misiones), Gabriel Pradines (Mendoza), Julio Sahad (La Rioja), Adela Arming y Soher el Sukaria (Córdoba)

Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires: Darío Nieto, Patricia Glize, Paola Michielotto, Matías López.

Funcionarios porteños: Hernán Lombardi y Laura Alonso.

Otros dirigentes: Andrés Ibarra, Jimena de la Torre, Mauro Vazón, Dina Rezinovsky, Guillermo Dietrich, Gustavo Lopetegui y Roberto Quattromano.