Jorge Macri: "La Ciudad del caos, el desorden y del vale todo se terminó"
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que la Ciudad "del caos, el desorden y el vale todo se terminó”. Así lo expresó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.
De esta manera, destacó que las políticas de su gestión se basan en recuperar el orden sin resignar libertades, combatiendo las prácticas que vulneran la convivencia, como los cortes de calle, piquetes, tomas y usurpaciones.
El jefe de Gobierno porteño cruzó, sin nombrarlo, al gobernador Axel Kicillof y planteó que los porteños quieren vivir "tranquilos, con progreso y en paz", no como "en lo peor del conurbano". “Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de nuestro estilo de vida: el de los porteños que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No vamos a permitir que se asiente lo peor del conurbano. En la Ciudad, no hay espacio para minorías violentas que amenazan con romper las normas de convivencia”, recalcó.
Además, Macri destacó que la venta ilegal callejera bajó "más de un 90%": "Liberamos el equivalente de 68 kilómetros de cuadras de manteros", afirmó.
