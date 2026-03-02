Jorge Macri: "La Ciudad del caos, el desorden y del vale todo se terminó"

en vivo APERTURA DE SESIONES

El jefe de Gobierno de la Ciudad brindará un discurso enfocado en los ejes principales de su gestión para este año. Las claves de su discurso.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, brindará un discurso ante el Cuerpo Parlamentario este lunes con el objetivo de inaugurar el 29.º período de sesiones ordinarias. Se espera que Macri enumere los puntos centrales de su gestión para este año.

Macri: "Todos queremos una Ciudad más limpia"

"Se que todos los porteños queremos una Ciudad más limpia, no me voy hacer el distraído"

La salud en la Ciudad de Buenos Aires

El alcalde porteño destacó su decisión de "darles prioridad a los porteños y que los extranjeros paguen cuando se atienden en un hospital de la Ciudad".

Jorge Macri le exigió al gobierno nacional el pago de la coparticipación

El alcalde porteño le exigió al gobierno nacional el pago de la coparticipación porque con ese dinero podrían hacer "tres líneas de subte" y "cuatro más de trambus".

"Con la deuda que dejó el kirchnerismo y todavía la Nación sostiene con la Ciudad podríamos hacer tres líneas de subte, cuatro de trambus, refaccionar 800 escuelas o seguir bajando impuestos para los porteños Esta gestión apoya al Gobierno en ordenar la macroeconomía y las cuentas públicas, pero lo que es de los porteños es de los porteños", manifestó en la apertura de sesiones.

Jorge Macri destacó la baja en impuestos

El jefe de Gobierno porteño dijo que "la Ciudad eliminó el Impuesto Inmobiliario y el ABL para más de 89 mil jubilados y personas con discapacidad, y 150 mil trabajadores no profesionales dejaron de pagar Ingresos Brutos este año". Además, afirmó que durante seis meses no pagarán Inmobiliario ni ABL los hoteles, bares, restaurantes y heladerías.

"Este gobierno baja impuestos y mantiene servicios", resaltó.

Jorge Macri: "Bajamos todos los delitos en la Ciudad"

El alcalde porteño destacó que "los homicidios y los robos automotor registran niveles históricos de baja".

Jorge Macri: "La Ciudad del caos, el desorden y del vale todo se terminó"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que la Ciudad "del caos, el desorden y el vale todo se terminó”. Así lo expresó en su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

De esta manera, destacó que las políticas de su gestión se basan en recuperar el orden sin resignar libertades, combatiendo las prácticas que vulneran la convivencia, como los cortes de calle, piquetes, tomas y usurpaciones.

El jefe de Gobierno porteño cruzó, sin nombrarlo, al gobernador Axel Kicillof y planteó que los porteños quieren vivir "tranquilos, con progreso y en paz", no como "en lo peor del conurbano". “Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de nuestro estilo de vida: el de los porteños que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No vamos a permitir que se asiente lo peor del conurbano. En la Ciudad, no hay espacio para minorías violentas que amenazan con romper las normas de convivencia”, recalcó.

Además, Macri destacó que la venta ilegal callejera bajó "más de un 90%": "Liberamos el equivalente de 68 kilómetros de cuadras de manteros", afirmó.

Jorge Macri inaugura sesiones con la mira en 2027 y el foco en la seguridad y la obra pública

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, abrirá este año el año parlamentario de la Legislatura porteña con un discurso inaugural que dará cuenta del estado general de su gestión y de las prioridades de su agenda para 2026, con especial foco en seguridad, orden urbano e infraestructura. La apertura de sesiones reúne a legisladores de todas las bancadas y a la plana mayor de su gabinete, en un gesto de puesta en escena política y gestión pública al iniciar el período ordinario de actividad parlamentaria.

La ceremonia tiene lugar en un contexto político particularmente agitado en la Legislatura: la negociación por la definición de las presidencias de las comisiones clave se ha extendido en las últimas semanas y se convirtió en un tablero de fuerzas entre el oficialismo PRO, el peronismo y La Libertad Avanza, con presión opositora para quedarse con espacios de poder legislativo que ordenarán la agenda de este año. La disputa por la ubicación de los bloques dentro del recinto y el reparto de espacios de conducción parlamentaria generó tensiones en los últimos días tensionado la previa de la sesión preparatoria.

Macri subrayará en su mensaje la apuesta del gobierno porteño por reforzar su perfil político y dar dirección a la agenda legislativa de cara a las elecciones de 2027. Más allá de los ejes de gestión económica y de obra pública, el jefe de Gobierno buscará consolidar apoyo para avanzar con sus proyectos en un cuerpo parlamentario fragmentado, marcando un rumbo que articule la gestión con la negociación política en la Legislatura.

