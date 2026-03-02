Jorge Macri: "La Ciudad del caos, el desorden y del vale todo se terminó"

Live Blog Post

Jorge Macri inaugura sesiones con la mira en 2027 y el foco en la seguridad y la obra pública

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, abrirá este año el año parlamentario de la Legislatura porteña con un discurso inaugural que dará cuenta del estado general de su gestión y de las prioridades de su agenda para 2026, con especial foco en seguridad, orden urbano e infraestructura. La apertura de sesiones reúne a legisladores de todas las bancadas y a la plana mayor de su gabinete, en un gesto de puesta en escena política y gestión pública al iniciar el período ordinario de actividad parlamentaria.

La ceremonia tiene lugar en un contexto político particularmente agitado en la Legislatura: la negociación por la definición de las presidencias de las comisiones clave se ha extendido en las últimas semanas y se convirtió en un tablero de fuerzas entre el oficialismo PRO, el peronismo y La Libertad Avanza, con presión opositora para quedarse con espacios de poder legislativo que ordenarán la agenda de este año. La disputa por la ubicación de los bloques dentro del recinto y el reparto de espacios de conducción parlamentaria generó tensiones en los últimos días tensionado la previa de la sesión preparatoria.

Macri subrayará en su mensaje la apuesta del gobierno porteño por reforzar su perfil político y dar dirección a la agenda legislativa de cara a las elecciones de 2027. Más allá de los ejes de gestión económica y de obra pública, el jefe de Gobierno buscará consolidar apoyo para avanzar con sus proyectos en un cuerpo parlamentario fragmentado, marcando un rumbo que articule la gestión con la negociación política en la Legislatura.