Jorge Macri navegó entre dos aguas en la Legislatura porteña con la mira puesta en la reelección

El alcalde abrió el año legislativo con foco en obras y servicios, lejos de la pirotecnia de LLA. El desafío de llegar competitivo a la próxima elección.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Jorge Macri las sesiones de la Legislatura porteña con el foco en obras y el desafío de llegar competitivo a 2027.

WhatsApp Image 2026-03-02 at 11.35.11

La apertura de sesiones en la Legislatura porteña dejó expuesta la encrucijada del oficialismo: sostener un discurso de gestión ordenada en un escenario de debilidad parlamentaria y fragmentación política. En este contexto, Jorge Macri apostó a mostrar resultados en servicios, seguridad y obra pública, mientras busca recomponer músculo propio frente al avance libertario y la consolidación del peronismo.

Los contrastes entre la apertura de sesiones ordinarias en la Ciudad y en la Nación fueron indisimulables, tanto en las formas como en los objetivos. Mientras el presidente Javier Milei apeló al cosplay barra brava celebrado por su núcleo duro, el alcalde porteño —orientado por el grupo de asesores que marca el tempo de su estrategia— se recostó sobre la necesidad de mejorar el funcionamiento de los servicios públicos y garantizar el control de la calle.

El eslogan “orden y libertad” se convirtió en el vector del discurso que Macri sostuvo durante una hora y media, aunque convivió con una retórica más calma y dialoguista que la desplegada por el Presidente en el Congreso. Esos conceptos ordenan no sólo la gestión, sino también la política.

El discurso no fue sólo un repaso de obras. Fue también una construcción identitaria. Macri volvió a definir un “estilo de vida porteño” amenazado por el caos, la ocupación del espacio público y la violencia. El orden dejó de ser únicamente una política pública para convertirse en una frontera cultural que delimita convivencia, autoridad y pertenencia.

Oficialismo en minoría: la nueva aritmética de la Legislatura porteña

Detrás del repaso de su gestión, presentado sin chicanas ni agresiones, asoma un estilo propio, pero sobre todo la debilidad política que atraviesa hoy al PRO. La fuerza creada por Mauricio Macri, que hegemonizó la política porteña durante 18 años, ve ahora amenazado su liderazgo en medio de una fragmentación inédita del escenario local.

El año legislativo arranca con una configuración que encendió alertas sobre el tono de las negociaciones en el recinto. El peronismo controla un tercio de la cámara, con 20 bancas —su número más alto histórico—, mientras que la segunda minoría quedó en manos de La Libertad Avanza.

La tropa de Karina Milei, conducida en la Ciudad por Pilar Ramírez, resolvió tensionar al máximo la discusión por las autoridades de las comisiones. Ex aliados del PRO en el plano nacional pero adversarios abiertos en territorio porteño, los libertarios forzaron incluso la disputa por la ubicación de los bloques en el recinto, en busca de mayor centralidad política.

Más allá de la debilidad legislativa —que dejó al oficialismo como tercera minoría frente a oposiciones que, coordinadas, pueden bloquear el hemiciclo—, la disyuntiva estratégica pasa por dónde y cómo acumular poder de cara a 2027.

Gestión, orden y obra pública: la estrategia del PRO para llegar a 2027

Hasta ahora, la hoja de ruta del PRO funciona como un laboratorio: combina una retórica cercana al ideario libertario -mano dura y control del espacio público, con eje en las personas en situación de calle- con la reivindicación de una Buenos Aires activa culturalmente, con valor patrimonial y guiños al progresismo urbano.

Así, la ciudad “más linda del mundo”, según el marketing oficial, inclusiva y culturalmente dinámica, convive con el énfasis en orden y seguridad y con el relanzamiento de la obra pública. La incógnita no es si la gestión funciona, sino si alcanza para disputar liderazgo en una derecha que ya no le pertenece. Macri apuesta a que el orden y la obra pública reconstruyan centralidad, pero la Legislatura dejó de ser un trámite y La Libertad Avanza ocupa hoy el lugar más nítido de esa agenda. En política, administrar ordena; el poder, en cambio, define quién conduce.

