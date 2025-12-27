Buenos Aires: Eduardo Bucca vuelve a Bolívar con la mira en 2027 y el gran desafío de la interna peronista

Eduardo Bucca, nuevo intendente de Bolívar

Por segunda vez en ocho años, Eduardo Bucca y Marcos Pisano activaron el enroque en Bolívar. El 10 de diciembre, "Bali" asumió como intendente mientras Pisano se fue al Senado provincial. La maniobra consolida una década de control político compartido del municipio que ahora se proyecta a las elecciones de 2027.

El mecanismo es conocido en el distrito del centro de Buenos Aires. En 2023, Pisano fue reelecto intendente y Bucca lo acompañó como primer candidato a concejal, mientras seguía como senador provincial. Cuando Pisano ganó una banca en las elecciones de octubre pasado, renunció a la intendencia. Bucca, que presidía el Concejo Deliberante, asumió automáticamente el cargo. Más de 500 vecinos participaron del acto oficial en el recinto del HCD.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/buccabali/status/1920614574245482556?s=48&partner=&hide_thread=false Junto a @MarcosEPisano mantuvimos un valioso diálogo con @Kicillofok sobre la difícil situación que atraviesa nuestro país y su impacto en los bonaerenses. Es imperioso construir un frente cada vez más amplio y sólido para defender a la provincia y a la Argentina. ¡adelante! pic.twitter.com/RzyLFImBLP — Eduardo Bali Bucca (@BuccaBali) May 8, 2025 Intendencia y Legislatura bonaerense El primer enroque entre ambos se produjo en 2017. Bucca había sido intendente desde 2011 y en las elecciones de ese año se postuló a diputado nacional por Cumplir, el frente que lideró Florencio Randazzo en abierta confrontación con Cristina Fernández de Kirchner. Ganó la banca y se fue al Congreso. Pisano, que había sido primer concejal en la lista de 2015, asumió la intendencia.

El alejamiento de Bucca del kirchnerismo se extendió hasta 2021. En 2019 fue candidato a gobernador por Consenso Federal, el sello de Roberto Lavagna. Pero dos años después acordó con el entonces presidente Alberto Fernández y volvió al Frente de Todos. Una foto con Cristina Kirchner en el Senado escenificó el regreso. Ese año ganó una banca de senador provincial. En abril de 2025 se reunió otra vez con la expresidenta en el Instituto Patria.

Enroque en la Séptima sección En las elecciones del 7 de septiembre pasado, Fuerza Patria se quedó con las tres bancas en juego en la Séptima sección para el Senado bonaerense. Pisano encabezó la lista y obtuvo su lugar en la Cámara alta. A diferencia de otros intendentes del peronismo que fueron candidatos testimoniales, Pisano asumió efectivamente la banca. El resultado sorprendió porque La Libertad Avanza tenía expectativas de arrebatar un lugar tras el recuento definitivo.

Bucca presentó el presupuesto 2026 de la Municipalidad de Bolívar, que asciende a 57 mil millones de pesos, y reorganizó el gabinete. La nueva estructura tiene nueve secretarías, entre ellas Desarrollo y Participación Comunitaria, Producción y Políticas Educativas, y Evaluación, Gestión y Modernización. "Vuelvo a entregar mi vida a la gestión, asumí con 31 años tenía una energía enorme y estoy seguro que di todo de mí", dijo en su discurso de asunción. El regreso de Bucca a la intendencia tiene como objetivo principal la reelección en 2027. El gran desafío para el exdiputado nacional será cómo pararse en la interna del peronismo bonaerense. En 2025 se reunió con Cristina Kirchner y también con Axel Kicillof, intentó mantener el equilibrio entre ambos. Esa estrategia será cada vez más difícil de sostener en 2026.

