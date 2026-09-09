Axel Kicillof llega a Misiones tironeado por la interna del peronismo provincial

Las tribus revueltas del misionerismo recibirán este miércoles a Axel Kicillof , que lleva su proyecto presidencial hasta la provincia de la tierra colorada. El gobernador bonaerense concentrará su agenda en la ciudad de Posadas, capital de Misiones , y se encontrará con el gobernador Hugo Passalacqua , el presidente del PJ y las partes del peronismo que todavía discuten la interna partidaria.

En el marco de su recorrida por el país, Kicillof visitará la sede del PJ misionero, que espera reunir unas dos mil personas y cortar, como hace mucho tiempo no sucede, la posadeña avenida López y Planes. El pronóstico anticipa algunas lluvias, por lo que en el partido que conduce Cristian Humada también barajan la posibilidad de trasladar el encuentro al interior de la sede, donde la convocatoria podría reducirse a la mitad.

Más allá de la actividad partidaria, Kicillof desarrollará una protocolar agenda política e institucional. Almorzará con Passalacqua y firmará convenios de cooperación interprovinciales y un acuerdo específico del bonaerense Programa Puentes con la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

También visitará una escuela, la Biofábrica Misiones S.A. y la Cooperativa Las Tunas, un emblema del golpeado complejo yerbatero misionero . En todos los casos, fustigará el modelo nacional del presidente Javier Milei , quien el viernes pisó suelo misionero por primera vez.

El arribo de Kicillof y su Movimiento Derecho al Futuro no llega en momentos de paz para la política misionera. No sólo por el cisma que representó la ruptura entre Passalacqua y el dos veces gobernador Carlos Rovira sino también por la mismísima situación del peronismo provincial.

Humada se impuso en las internas partidarias de abril en un abierto enfrentamiento con dirigentes cercanos a La Cámpora y el peronismo misionerista que comanda el diputado Alberto Arrúa. Más allá del resultado, esas diferencias no terminaron de cerrarse.

Desde un primer momento, el titular del PJ misionero mostró su predilección a favor de una candidatura presidencial de Kicillof y avanzó con movimientos en esa dirección. El 1 de julio, de hecho, fue uno de los invitados al acto conmemorativo por el 52° aniversario del paso a la inmortalidad del General Juan Domingo Perón, realizado en la histórica Quinta Museo 17 de Octubre de San Vicente, provincia de Buenos Aires. En esa ocasión, Humada invitó al bonaerense a su provincia.

Cristian Humada y Axel Kicillof en la Quinta de San Vicente.

Mientras todo se resquebrajaba, aquí, allá y en todas partes, Arrúa siguió exponiendo su enfrentamiento con la conducción del PJ de su provincia, que, considera, fue partícipe necesario para dejar a su espacio afuera de la pelea interna que terminó con una de las intervenciones que había dispuesto Cristina Fernández de Kirchner.

En medio de la pelea por la renovación del peronismo en las provincias, la entonces recién asumida presidente del Consejo Nacional del PJ había corrido al peronsimo misionerista de la conducción partidaria y designado como interventores a Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez.

La apuesta del PJ de Misiones

Con todo, Arrúa nunca sacó los pies del plato kicillofista. Participó de actividades públicas del naciente MDF y, en sintonía, sostiene sus agudas críticas al kirchnerismo y puntualmente a La Cámpora. Sin embargo, esas posturas no lograron acercarlo al nuevo PJ misionero, que sostiene que el sector de Arrúa fue el que generó las condiciones para que el partido fuese intervenido.

Es una incógnita si Arrúa, ya alejado de Rovira y encolumnado con Passalacqua, participará de alguna de las actividades de este miércoles. Su futuro dentro del peronismo provincial todavía deberá dirimirse en una instancia institucional interna. Mientras tanto, sostiene su sello Peronismo Misionero y explora la nueva aventura parlamentaria desde Argentina Federal, el más flamante bloque interprovincial de la Cámara de Diputados.

Hugo Passalacqua y Alberto Arrúa con el bloque Argentina Federal.

El peronismo de Humada, mintras tanto, juego su propio partido. Quiere ganar competitividad de cara a las elecciones 2027 y piensa en ganar territorialidad para hacerse fuerte en la mesa de negociaciones que lo encontrará con otros partidos para continuar la estrategia frentista que, aseguran, siempre caracterizó al PJ misionero.

Todavía no tuvo un mano a mano con Passalacqua, pero sostiene que La Libertad Avanza y Encuentro Misionero, el partido de Rovira, "son lo mismo". Y con esa certeza sale a buscar aliados para enfrentar lo que considera será el mayor desafío del partido que le toca conducir.

Según pudo reconstruir Letra P, ya existieron conversaciones con el diputado provincial Héctor “Cacho” Bárbaro, líder del Partido Agrario y Social (PAyS), y con la referente provincial de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Graciela de Melo. Pero la apuesta aperturista del nuevo peronismo misionero no se agota en los históricos referentes aliados de otras batallas. También hubo contactos con Ramón Amarilla, el expolicía preso tras un levantamiento de las fuerzas de seguridad en la provincia que fue electo diputado provincial estando en la cárcel. “Hay que hablar con todos”, repite el mantra.

Ese espejo llamado Hugo Passalacqua

Como contó Macarena Ramírez en Letra P, la avanzada kicillofista en Misiones estuvo a cargo de Mariano Cascallares y Julio Pereyra. Una visita del diputado Jorge Taiana, quien hizo una presentación sobre "el peronismo y su rol en la reconstrucción nacional", también ofició como una adelanto de lo que será la llegada del gobernador bonaerense a Misiones.

De todos modos, los focos estarán puestos sobre Passalacqua, el mandatario que casi en paralelo al nacimiento del Movimiento Derecho al Futuro rompió lanzas con el dedo rovirista para dar origen al Movimiento por lo que Viene, una sintonía que nadie deja a un cosatdo a la hora de analizar comparativamente ambos armados.

Uno de los gestos que el peronismo nacional, todo, espera del nuevo misionerismo es un cambio de actitud respecto a los aportes provinciales a los proyectos que impulsa la Casa Rosada en el Congreso. En el eje de ese debate, para Kicillof es importante convencer a su par de volantear para posicionarse en contra de la eliminación de las PASO, algo en lo que está de acuerdo todo el peronismo.

Hugo Passalacqua con Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Félix, Juan Manuel Olmos y Federico Achával.

Por lo demás, Passalacqua recibirá al bonaerense como ya se sentó con Sergio Uñac y los federales de la zona núcleo Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Emir Félix, Juan Manuel Olmos y Federico Achaval. Desde su entorno, advierten que en el nuevo juego nacional, el misionero no será prescindente en 2027 y que terminará apoyando, mate en mano, a alguna de las opciones que se posicionen en contra de La Libertad Avanza. Sin embargo, asienten todos, es demasiado prematuro imaginar dentro de qué esquema podría sentirse más cómodo.