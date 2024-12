Argentina contra el mundo

Javier Milei se dio en su primer año una política exterior fallida, efecto de un sobregiro ideológico, un diagnóstico errado sobre el mundo, insultos a los principales socios de la Argentina, malas designaciones, una obsesión por el brillo personal y un alineamiento con Donald Trump que le serviría para sobrevivir en el FMI y sentirse un poco menos solo.

El resultado ha sido un severo aislamiento internacional del país, patente en las reacciones a las participaciones del Presidente en eventos como la Asamblea General de la ONU, la cumbre del Grupo de los 20 (G20) y, en menor medida, la reunión del Mercosur del último viernes en Montevideo, entre otras.

Milei parece embobado por el alcance de su figuración internacional y no le interesa si las portadas que le dedican varios de los medios más prestigiosos del mundo son más bien elogiosas, como la reciente de The Economist, o ácidamente críticas, como la de The New Yorker. "Fenómeno barrial", ironiza él, herido por un viejo mal cálculo y hoy complacido en la revancha.

La portada de la prestigiosa revista The New Yorker alimentó el ego de Javier Milei, pero Este no se percató de su contenido crítico. Diana Mondino, Gerardo Werthein y un hoyo profundo El debut de su administración con Diana Mondino al frente de la Cancillería dio los indicios prematuros de esos errores de concepción. La salida del grupo BRICS no fue entendida por sus impulsores inexpertos como lo que era, un portazo agresivo y no meramente una renuncia a ingresar, sino hasta que el error fue demasiado obvio. La fundamentación fue, según dijo la ministra inevitablemente eyectada, que la Argentina no tenía nada para ganar en el mundo emergente y que más le convenía alinearse, como siempre dijo Milei, con "Estados Unidos, Israel y las democracias del mundo libre".

Esa lectura resultaba insostenible con sólo mirar una planilla que mostrara el flujo del comercio y la inversión en el país, así como de rasgos de época insoslayables como el ascenso de China y, en segundo lugar, de la India. El desprecio por el vínculo con Brasil completó el combo.

