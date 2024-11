La diplomacia argentina de Javier Milei cava un hoyo sin fondo

Esa noción resulta muy discutible. Es complicado entender como un triunfo de la moderación que la Argentina no haya detonado totalmente la reunión al aceptar la firma de la Declaración final –se insiste: una simple declaración no vinculante–, a pesar de no haber dejado de señalar divergencias en cada uno de los puntos aludidos por ella y de haber empantanado las discusiones al punto de la exasperación de casi todas las delegaciones presentes.