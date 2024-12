Javier Milei: "El Mercosur no puede seguir siendo un cepo que limite nuestros países"

Live Blog Post

Belliboni y el youtuber Fran Fijap protagonizaron un fuerte cruce en un canal de streaming

El líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, casi termina en un enfrentamiento físico con el youtuber Fran Fijap en el canal de streaming de María Julia Oliván tras un encendido debate.

"A mí no me digas boludo porque me levanto y te doy un sopapo", le pide el dirigente social al libertario y Fijap, antes de trasladarse detrás de Oliván, desafía: "Dale, dale, dale. Pegame".

El influencer volvió a asegurar que sobrevivió a "otro intento de asesinato" y Belliboni sostuvo que fue "agredido físicamente" y que decidió "defenderse".