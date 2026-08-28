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PRESIÓN ALTA EN EL FUERTE PRO

Ahora, con Diego Santilli: Karina Milei vuelve a caminarle la Ciudad al macrismo

Recorrió Belgrano con el jefe de Gabinete y Pilar Ramírez. Fue un día después del segundo encuentro PROlibertario. Ya pasó Toto Caputo, sigue Monteoliva.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Karina Milei y Diego Santilli salieron a caminar la Ciudad junto a Pilar Ramírez.

Karina Milei y Diego Santilli salieron a caminar la Ciudad junto a Pilar Ramírez.

Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se sumaron este viernes a las recorridas de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires y se mostraron junto a la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, durante una visita a un emprendimiento ubicado en Belgrano.

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

La actividad se produjo apenas un día después de que Santilli participara de la segunda reunión entre representantes de LLA y el PRO para avanzar en un posible acuerdo electoral para 2027. La negociación comenzó a tomar forma a nivel nacional, pero dejó afuera por ahora a los distritos gobernados por el partido amarillo, entre ellos la Ciudad.

La recorrida forma parte del desembarco de funcionarios y dirigentes nacionales que los libertarios pusieron en marcha en territorio porteño. La semana pasada fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien acompañó a Ramírez en una actividad a puertas cerradas en Las Cañitas.

Karina Milei y Diego Santilli en Belgrano

Karina Milei, Santilli y Ramírez recorrieron Vía Viva, el desarrollo comercial y urbano ubicado debajo del Viaducto Mitre, en Belgrano, donde visitaron la segunda etapa del proyecto sobre el eje de avenida del Libertador.

El nuevo tramo está orientado principalmente al sector automotor premium y también contempla propuestas gastronómicas, más de 50 cargadores para vehículos eléctricos y un estacionamiento subterráneo con capacidad para unos 180 autos.

Durante la visita, los dirigentes recibieron información sobre los mecanismos sustentables utilizados en la obra y los puestos de trabajo generados por el emprendimiento. También recorrieron el bazar NaNa Worlds y un nuevo centro de información turística de gestión privada.

Vía Viva se extiende a lo largo de unos cuatro kilómetros sobre terrenos ferroviarios que quedaron disponibles después de la elevación de las vías del Mitre. El proyecto está dividido en tres sectores —Barrio Chino, Libertador e Hipódromo— y contempla unos 45.000 metros cuadrados de superficie comercial y seis hectáreas de espacio público.

La inversión total estimada ronda los US$ 45 millones, de los cuales alrededor de US$ 25 millones corresponden a la segunda etapa sobre Libertador.

La negociación entre La Libertad Avanza y el PRO

La foto de Karina Milei y Santilli en la Ciudad llegó menos de 24 horas después de la segunda reunión de la mesa política que La Libertad Avanza y el PRO pusieron en marcha para explorar un acuerdo electoral de cara a 2027.

Por el macrismo participaron Fernando de Andreis y Cristian Ritondo, mientras que por los libertarios estuvieron Santilli, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem. Durante el encuentro analizaron la situación política de distintos distritos, aunque resolvieron no ingresar todavía en aquellos gobernados por el PRO: Ciudad de Buenos Aires, Chubut y Entre Ríos.

La decisión funciona como una señal hacia Mauricio Macri, que pretende conservar la centralidad del PRO en esos territorios y, especialmente, en su histórico bastión porteño.

Mientras esa discusión queda para más adelante, los libertarios mantienen activo su despliegue propio en la Ciudad, con Ramírez como anfitriona de las figuras nacionales que bajan a recorrer territorio porteño.

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