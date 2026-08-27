Diego Santilli acelera en Olavarría: reapareció Galli y desafió a Wesner y La Cámpora

La reaparición en Olavarría del exintendente del PRO Ezequiel Galli, asesor de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete , sacudió el tablero del distrito más importante de la Séptima sección de Buenos Aires, donde el intendente de La Cámpora, Maximiliano Wesner, va en busca de la reelección.

El retorno de Galli a la poítica local del distrito fue a partir de las críticas que lanzó contra el intendente camporista en la pulseada en torno a un proyecto de ordenanza impulsado por la comuna que busca gravar a los parques eólicos instalados en el distrito. Galli presentó una iniciativa alternativa para eximir a las energías renovables de esa tasa durante diez años, a cambio de que las empresas empleen a la mitad de su personal en Olavarría. “Los números no le cierran a Wesner y la solución no debe ser la creación de una nueva tasa”, sostuvo, y acusó al municipio de aplicar “viejas recetas kirchneristas”.

Galli gobernó Olavarría entre 2015 y 2023, hasta que perdió la reelección frente a Wesner y cerró dos mandatos consecutivos del PRO en la comuna. Hoy ocupa la titularidad de la Unidad de Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros que conduce Santilli. En el peronismo local leyeron la escena del lunes como el primer paso de un relanzamiento político con la vista puesta en 2027.

Wesner encabeza la intendencia de Olavarría desde 2023 dentro de las filas de La Cámpora . El municipio concentra, junto con Azul, la mayor porción del padrón en la Séptima sección, lo que convierte a Wesner en una de las piezas territoriales más importantes que tiene el espacio kirchnerista en el interior de la provincia.

La aparición de Galli no es un hecho aislado. Santilli consolidó su lugar como principal candidato del PRO a la gobernación bonaerense en 2027 después de liderar la campaña libertaria en la provincia en octubre de 2025, tras la salida de José Luis Espert, y de asumir como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. “Vamos por la provincia de Buenos Aires en 2027”, había dicho tras el resultado electoral de ese año. Recuperar terreno en distritos que el PRO gobernó y perdió, como Olavarría, forma parte de esa estrategia.

El intendente de La Cámpora, Maximiliano Wesner, va en busca de la reelección.

El armado de La Cámpora en Olavarría convive con una interna propia dentro del peronismo. José Eseverri, intendente de la ciudad entre 2007 y 2015, integra el sector alineado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. En 2025 el kicillofismo impulsó su candidatura al Senado provincial por la Séptima sección, pero La Cámpora vetó ese armado y la lista terminó encabezada por María Inés Laurini, concejala de Azul y referente camporista en la sección.

El trasfondo económico y social de Olavarría también pesa en el humor político del distrito y podría jugar en contra de una alternativa con ADN libertario. Desde principios de mayo, Loma Negra frenó el horno principal de su planta L'Amalí, una de las más modernas del país, en medio de una fuerte caída en los despachos de cemento. La paralización golpea a trabajadores, proveedores y a la actividad de extracción de piedra caliza, una de las más importantes en la economía de la zona.

Un mano a mano repetido

De enfrentarse en 2027, no sería la primera vez que Galli y Wesner van a un mano a mano. El actual alcalde camporista ganó la intendencia en 2023 y le puso fin a dos mandatos consecutivos del PRO en la comuna, que hasta entonces conducía Galli. Dos años después, en las legislativas de 2025, Fuerza Patria se impuso con comodidad en la Séptima sección y se quedó con las tres bancas de senadores provinciales en juego, un resultado que reforzó la posición de La Cámpora en la zona.

El exintendente del PRO, Ezequiel Galli.

Rumbo a 2027 se abren varios interrogantes sobre cómo será el camino para consolidar la oferta electoral libertaria en la provincia. Mientras tanto, Santilli puntea intendencias de la provincia para sostener los acuerdos con La Libertad Avanza y ordenar el armado detrás de su nombre, una tarea en la que la reaparición de Galli en Olavarría funciona como caso testigo.