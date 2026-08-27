Santa Fe: por unanimidad, el Senado sancionó la reforma electoral de Pullaro

Los cinco senadores del PJ rechazaron el artículo 44 y dejaron la votación en particular 14 a 5. Rubén Pirola , presidente del bloque y senador por Las Colonias , explicó la posición: “No lo compartimos, no creemos que sea un aporte institucional que favorezca la transparencia del sistema”.

Para el peronismo, la principal objeción de toda la reforma quedó concentrada en el nuevo mecanismo. Pirola dejó en claro que el reparo no estaba puesto solamente en el funcionamiento de la herramienta, sino también en las razones políticas que llevaron al oficialismo a incorporarla.

“Creo que obedece más a especulaciones que tienen que ver con espacios políticos que hoy conforman el oficialismo que realmente en beneficio de todos los santafesinos”, lanzó.

Reforma electoral en Santa Fe: el bloque del PJ en el Senado votaría a favor en general y el proyecto de Unidos se convertiría en ley por unanimidad en la cámara alta este jueves En la votación particular, no acompañarían el artículo que habilita las PASO para la… https://t.co/2WYOl41bsH pic.twitter.com/VVWEluuEnV

Más allá del rechazo conjunto al artículo 44, el jefe del bloque fue quien acumuló más reparos durante la votación en particular. Esas disidencias, de todos modos, las planteó en términos personales y no comprometieron a los otros cuatro integrantes de la bancada.

Una de las primeras observaciones estuvo vinculada al trámite legislativo. Pirola sostuvo que al PJ le hubiese gustado tener “un poco más de tiempo” para analizar el texto final que había aprobado Diputados apenas una semana antes.

Después avanzó sobre el contenido. Entre los puntos que objetó estuvieron los artículos 11 al 24, vinculados con las autoridades y organismos electorales. “Entendíamos en principio que había que profundizar y profesionalizar la cuestión vinculada a lo electoral”, explicó. El planteo del peronismo de la cámara alta proponía avanzar con un juez electoral especializado.

También marcó distancia con el diseño de la Boleta Única para las elecciones generales, regulado en el 54. “Nosotros planteábamos la necesidad de seguir utilizando un sistema que entendemos ha sido muy bueno, inclusive modelo en la República Argentina, que era el de los cinco cuerpos”, señaló.

Otro reparo apareció sobre el régimen de las PASO. En el 121, cuestionó que determinadas listas de diputados o concejales puedan llegar a las generales si la fórmula ejecutiva supera el umbral, incluso cuando esas nóminas no lo hagan por sí mismas. “No pareciera ser muy saludable desde mi punto de vista”, afirmó.

Aun con esas diferencias, Pirola defendió el acompañamiento general. Reconoció que el Código viene a “generar un texto ordenado” sobre una legislación electoral que se fue modificando de manera desordenada con el paso de los años y necesitaba una actualización.

Unidos sacó pecho por el consenso

Del otro lado, el oficialismo hizo oídos sordos a las diferencias y eligió mirar el vaso casi lleno que dejó la votación. Rodrigo Borla, senador por San Justo, fue al hueso con una definición: “Es una ley que discute el poder”.

Esteban Motta, representante de San Martín, prefirió inscribir la sanción en la hoja de ruta institucional que Unidos puso en marcha con la reforma de la Carta Magna. “Es un Código que viene a coincidir con el espíritu de la Constitución”, sostuvo, y habló de una “renovación institucional” construida con respaldo multipartidario.

Felipe Michlig, senador por San Cristóbal y presidente provisional del Senado, también sacó pecho por la foto final. “La política acá no se hace a los gritos, se hace dialogando, discutiendo con altura, con respeto, con propuestas”, afirmó.

#SanciónDefinitiva al proyecto de Código Electoral y de Partidos Políticos de la diputada @celiaarena al que se le adjuntaron los proyectos referidos a la misma temática impulsados por los Bloques Unidos y PJ y del senador @PacoGaribaldi . — Cámara de Senadores (@SenadoSantaFe) August 27, 2026

Después sacó la calculadora para ponerle números al festejo. Según repasó, 278 artículos fueron aprobados por unanimidad, otros 16 consiguieron 18 votos positivos y uno negativo y solamente el 44 terminó 14 a 5.

“Me tomé el trabajo: el 99,62% de los votos en particular fueron de aprobación”, destacó. Con ese número bajo el brazo, el radical buscó sepultar una de las críticas que había sobrevolado toda la discusión: que la reforma fuera “un traje a medida de los partidos mayoritarios”.