Toto Caputo, blindado: las recorridas de La Libertad Avanza en la Ciudad arrancaron a puertas cerradas

El ministro de Economía, Toto Caputo , estrenó este martes las recorridas de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires con una visita blindada a una heladería de Las Cañitas. Sin militantes ni contacto con la calle, pasó 45 minutos junto a Pilar Ramírez y evitó responder preguntas de la prensa.

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La actividad fue el primer movimiento de la estrategia impulsada por Karina Milei para sumar ministros y funcionarios nacionales a las recorridas que encabeza Ramírez, presidenta de LLA en la Ciudad y jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña. El objetivo es reforzar el armado propio en un distrito central para la estrategia electoral de 2027.

Caputo llegó a Lucciano's acompañado por su asesor Felipe Núñez y compartió la visita con Ramírez y el legislador porteño Nicolás Pakgojz . Allí mantuvo una charla con Cristian Otero , propietario de la cadena de heladerías, en uno de sus principales locales en Las Cañitas, el número 100 de la firma. El empresario anunció recientemente que proyecta abrir otros 30 locales o franquicias en el país.

El formato fue más institucional que partidario: no hubo militancia, convocatoria de vecinos ni despliegue territorial. El ministro permaneció unos 45 minutos dentro del local y se retiró sin hacer declaraciones.

El desembarco de Caputo se produjo después del inicio de las conversaciones entre La Libertad Avanza y el PRO para acercar posiciones de cara a 2027. Mientras Karina Milei habilitó la negociación con el macrismo, el partido mantiene activa su construcción propia y busca darle volumen con figuras de primera línea del Gobierno nacional.

La Ciudad ocupa un lugar central en esa discusión. El PRO gobierna el distrito desde hace casi dos décadas y Jorge Macri busca la reelección, mientras el partido violeta todavía no definió un candidato propio para la Jefatura de Gobierno. Las recorridas funcionan, en ese escenario, como una demostración de que la apertura de las conversaciones no paraliza el armado en la Ciudad.

Karina Milei no afloja en la pelea por la Ciudad



Desde la semana próxima, ministros y funcionarios de primera línea del Gobierno nacional desembarcarán en territorio porteño para mostrarse junto al armado libertario local



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El silencio de Caputo y los ruidos en la economía

La decisión de evitar a la prensa coincidió con un momento de mayores interrogantes sobre la economía. A la preocupación por el endeudamiento de las familias se sumaron en los últimos días cuestionamientos a la flexibilización de los préstamos en dólares, incluso entre economistas que comparten parte del diagnóstico económico del Gobierno.

Guido Sandleris, expresidente del Banco Central, calificó la medida como una “mala idea” y advirtió sobre los riesgos de debilitar las regulaciones prudenciales del sistema bancario en dólares. Hernán Lacunza, exministro de Hacienda, recordó la experiencia de fines de los 90 y la pesificación asimétrica y cuestionó que empresas con ingresos en pesos puedan asumir deuda en dólares.

Caputo no respondió sobre esos cuestionamientos. Su primera participación en el despliegue territorial de LLA terminó reducida a una foto con el armado libertario porteño y 45 minutos puertas adentro de un comercio de Las Cañitas.