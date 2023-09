Massa llegó al Congreso para seguir el debate de Ganancias

Live Blog Post

Espert ratificó que votará en contra y no le sorprendió la decisión de Milei

José Luis Espert reiteró que no acompañará el proyecto, al igual que todo Juntos por el Cambio, para reformar el impuesto a las Ganancias y aseguró que "el impuesto que hay que eliminar es la inflación". "No solo destruye a los que van a ser beneficiados con esta medida porque lo que van a recibir en un bolsillo un día se lo van a sacar a las 48 horas con la inflación, también destruye a quienes no reciben este beneficio", remarcó el diputado.

El legislador también mencionó en la puerta del Congreso que "en Argentina hay que eliminar impuestos a patadas", pero que "siempre hay que hacerlo por más que sea con bajo costo fiscal, teniendo en cuenta el punto de partida. El punto de partida es que la situación fiscal es tan tan tan delicada que estamos al borde de una crisis".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjlespert%2Fstatus%2F1704149617326116867&partner=&hide_thread=false El impuesto que hay que eliminar es la INFLACIÓN. pic.twitter.com/1dkxBq5WQQ — José Luis Espert (@jlespert) September 19, 2023

"¿Qué le digo a los trabajadores? Que el señor (Sergio) Massa y el gobierno les están mintiendo, esto es pan para hoy y hambre para mañana", apuntó Espert y remarcó: "Massa no nos ha dicho qué gastos públicos va a bajar para semejante baja de impuestos".

Por otro lado, el diputado aseguró que no tiene "ninguna respuesta" sobre la decisión de Javier Milei de votar a favor de la reforma del impuesto y disparó: "No me sorprende". "Yo voto a favor de eliminar el peor impuesto que hay en la Argentina que es la inflación", insistió Espert.