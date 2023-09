Con estas adhesiones, el oficialismo tiene mayoría para aprobar el proyecto, pero necesita evitar ausencias entre los propios. Hasta este mediodía había al menos dos bajas confirmadas, que no serían decisivas. Juntos por el Cambio no apoyará la reforma y tampoco colaborará con el cuórum, mientras que La Libertad Avanza, el bloque integrado por la fórmula presidencial compuesta por Javier Milei y Victoria Villarruel, no tenía decisión tomada. "No se sabe aún. Se decidirá en el momento", respondieron sus voceros.