En diálogo con Letra P, Rodríguez confirmó que votará a favor de la reforma. “Voy a acompañar porque estoy convencido que el salario no es ganancia”, ratificó. Y confirmó, además, que apoyará el proyecto que promueve la registración de personal en las Pymes, que también se tratará el martes.

Rodríguez y De la Sota ya se habían mostrado cercanos a Massa cuando se sumaron a su viaje a Brasil, para visitar a Lula Ignacio Da Silva. Camaño fue parte hasta 2019 del partido del ministro, el Frente Renovador, pero se apartó cuando el tigrense se sumó al Frente de Todos. La diputada no respondió a las consultas de Letra P, pero fuentes de su interbloque aseguraron que acompañará la reforma de Ganancias.

El FdT tiene 118 diputados y contará para este tema con el respaldo de los cuatro diputados del Frente de Izquierda. Las duplas de Río Negro y Misiones y el trío de federales completan los 129 necesarios para abrir el recinto. Las cuentas dan si no falta nadie.

Por si acaso, con el dato del cuórum garantizado, el oficialismo confía en el voto de tres monobloques. Se trata de los gobernadores electos Claudio Vidal (Santa Cruz) y Rolando Figueroa (Neuquén); y de Felipe Álvarez, riojano y aliado del PRO en estas elecciones. A los dos primeros les preocupa la presión del gremio de los petroleros, favorecido con la eliminación de Ganancias para los empleados. Vidal es uno de sus referentes. Fiigueroa confirmó este sábado que el martes estará para acompañar. "Siempre sostuvimos que el salario no es ganancia y la próxima semana tendremos la oportunidad de reafirmarlo en el Congreso de la Nación", posteó.

Con estos números, al oficialismo no le haría falta esperar el pronunciamiento de Milei y sus dos aliadas, Carolina Píparo y Victoria Villarruel. Los voceros del libertario informaron que no tiene decidido cómo votar. Ya no sería decisivo.