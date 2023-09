Juntos por el Cambio anunció que no respalda la baja de Ganancias 

El economista, potencial ministro de un gobierno de Patricia Bullrich , envió a su equipo liderado por Daniel Artana a un Zoom como los jefes del interbloque de JxC y los miembros de ese interbloque en la comisión de Presupuesto. Si bien el comunicado no menciona el debate por la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias que propone el Gobierno, el jefe de la UCR Mario Negri anunció que la decisión opositora es no respaldar esa iniciativa, que empezará a tratarse este jueves en comisión y llegará al recinto el martes.

"Nosotros no vamos a acompañar el peligroso camino a la hiperinflación a la que nos está llevando el ministro y candidato Massa. No tiene conciencia a dónde está arrastrando el país. O quizás sí y piensa 'que explote todo al que viene”, sostuvo el cordobés.

“Sí estamos a favor de la baja de impuestos, pero no es a la que te criaste. No es tirando todos los días una iniciativa. Hace dos horas, Massa rompió la última piñata, para que caiga la plata del Estado -que queda muy poca- al servicio de la candidatura de Massa", agregó el diputado, en referencia al anuncio de devolución del IVA a monotributistas, autónomos y jubilados que no paguen Ganancias.