La segunda fractura se dio el jueves pasado, en el Senado, donde la UCR firmó con el Frente de Todos un dictamen para regular los alquileres temporales, pese al rechazo del PRO . Las diferencias avizoran que no será fácil sostener la unidad de JxC si Patricia Bullrich no llega a la Casa Rosada.

También resultará costoso para el principal frente opositor unificar una posición ante un eventual ballotage presidencial entre el oficialista Sergio Massa y el libertario Javier Milei, a quien el PRO, en el Congreso, prefiere no confrontar. En la UCR, que cerró filas para apoyar a Bullrich, no creen que sea necesario cuidarse tanto del ganador de las primarias.

Este miércoles, Manes y Tavella fueron las únicas figuras opositoras que participaron de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, para tratar un proyecto diseñado en el Gobierno que define las políticas en esas áreas hasta 2030, con objetivos y agendas. En octubre fue aprobado en el Senado, con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Este año se había debatido dos veces, con la visita del ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.

Manes hizo observaciones, que Filmus atendió. Pidió definir con precisión las responsabilidades y las acciones para alcanzar los objetivos, además de una mayor conexión entre el sistema productivo y el formativo. Logró incorporar un apéndice y le pareció suficiente. Para sus colegas de JxC, no alcanzó y les hizo saber su disconformidad.

"No puede ser que vociferemos de políticas a largo plazo en los canales de televisión, de consensos y que luego sea la conveniencia de nuestro sector la que prime", los criticó. "Cuando se habla de ciencia y tecnología, dicen 'este no es momento oportuno', pero ¿cuándo lo es? Tenemos que terminar con las pavadas".

Sin nombrarlo, Manes alertó sobre un crecimiento de Milei por la falta de consensos entre las otras fuerzas políticas. "Tan mal está todo, que los disparates más grandes se dicen en todos lados. No inventemos una nueva fábula para caer en otra frustración. Estamos hablando a favor del progreso, de la equidad. La única manera de sostener el crecimiento en el tiempo, es invertir en ciencia".

La respuesta de JxC llegó a través de la diputada Sabrina Ajmetchet (PRO), una de las ausentes. Usó Twitter para polemizar con el neurólogo, aunque luego se arrepintió. “Manes no escuchó a los expertos de nuestras cuatro fundaciones, ni tampoco respetó las posiciones de los diputados de JxC. Eso que el kirchnerismo llama Plan 2030 de Ciencia y Tecnología, no es un plan. No vamos a dejar que el Gobierno que se va nos deje una política científica anticapitalista que atrasa 60 años”, fue el posteo de la legisladora. Luego lo borró.

Sesión en duda

La otra voz disonante de JxC fue Tavella, quien por segunda semana seguida asistió a una comisión para votar con el oficialismo. Aceptó que el plan de Filmus es "perfectible", porque la "planificación en ciencia es dinámica. En tal caso, tocará al gobierno que asuma corregir el plan", aclaró.

"Hoy pareciera ser que las políticas de Estado son grieta, y no consenso o debate. Cuando decimos que no hay futuro si no hay ciencia, no es un eslogan. Por eso estoy aquí", le envió un mensaje a sus colegas de JxC.

El oficialismo dejó sus discursos para el final, con ataques a Milei y gestos a los radicales que la escuchaban, aunque no todos salieron bien. "Te confundiste de bloque", quiso bromear con Manes el diputado del FDT Rogelio Iparraguirre, quien luego recordó que Domingo Cavallo quiso enviar a lavar los platos a los científicos cuando fue ministro de Economía.

"Era un gobierno peronista", respondió el neurólogo. "Los derechos humanos, como la ciencia, son de todos los argentinos. Nada es del radicalismo y nada es de ustedes. Les pido a todos que estemos en grandes cosas y no perdamos tiempo en pequeñeces”, subrayó.

La oficialista Mara Brawer hizo otro llamado a pactar entre las fuerzas que no adhieren al avance libertario. "No hay país sin la posibilidad de consenso. Hay temas que sabemos que son centrales, como el respeto irrestricto a los derechos humanos o garantizar la universidad para todos. No hay futuro sin desarrollo de ciencia y tecnología. ¡Y tenemos un candidato que dice que hay que vender el Conicet!".

Si bien Manes y Tavella permitieron el dictamen, no será sencillo llevar el tema al recinto en una semana, como pretende el jefe del oficialismo, Germán Martínez. Necesita que una quincena de integrantes de JxC tomen esa postura en plena campaña electoral. No será fácil.