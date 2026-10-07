Federico Achával recorrió el Hospital Sanguinetti y destacó la transformación integral

El intendente de Pilar , Federico Achával , recorrió el Hospital Sanguinetti para supervisar los avances de la transformación integral del establecimiento. Las obras incluyen nuevos quirófanos, mejoras en distintos sectores, incorporación de equipamiento y tecnología con el objetivo de fortalecer y modernizar el sistema público de salud del distrito.

Durante la actividad, el jefe comunal estuvo acompañado por la secretaria General, Soledad Peralta , y por integrantes del equipo médico del hospital. La recorrida permitió observar los trabajos que el municipio lleva adelante para renovar la infraestructura de uno de los establecimientos sanitarios históricos de Pilar.

“Estamos renovando por completo el histórico Hospital Sanguinetti con nuevos quirófanos, obras de infraestructura, nuevo equipamiento y más tecnología, tal como venimos trabajando desde hace años para fortalecer y modernizar todo el sistema de salud público del distrito”, afirmó Achával.

El intendente también vinculó la intervención con las distintas obras sanitarias realizadas en el distrito. “Con el objetivo de cuidar y salvar las vidas de nuestros vecinos y vecinas construimos tres hospitales: el Hospital Central , el Hospital Odontológico y el Hospital de Presidente Derqui ; y seguimos trabajando para ampliar el acceso a la salud pública de calidad en todas las localidades de Pilar”, sostuvo.

Los trabajos contemplan la construcción de nuevos quirófanos y la refacción integral del sector de admisión. El proyecto también alcanza la sala de internación, la sala de espera, los consultorios, el shock room y el laboratorio. A esas intervenciones se suma el recambio integral de los pisos en todas las instalaciones del establecimiento.

SEGUIMOS TRANSFORMANDO EL HOSPITAL SANGUINETTI Hoy presentamos los nuevos quirófanos que son parte de la renovación y modernización que venimos haciendo en este histórico Hospital, donde sumamos una nueva sala de internación, más consultorios, laboratorio, shock room y… pic.twitter.com/n9Q2FQOZSb

Soledad Peralta: "La salud es un derecho"

Por su parte, Peralta destacó la continuidad de las inversiones municipales destinadas al área sanitaria. “Estamos convencidos de que la salud es un derecho y vamos a seguir invirtiendo en obras y equipamiento para que Pilar tenga un servicio de salud de calidad que le cuide la vida a cada vecino”, expresó.

La renovación se integra al proceso de fortalecimiento del sistema público de salud que el municipio desarrolla en el distrito. Además de las modificaciones edilicias, la iniciativa incorpora nuevo equipamiento y tecnología para modernizar las instalaciones y acompañar el funcionamiento de los distintos servicios que presta el hospital.

De la recorrida también participaron el secretario de Salud, Hernán Galimberti; la subsecretaria del área, Rosario Beláustegui; y el secretario de Infraestructura, Luis Bonfante, junto con otros funcionarios. Las obras forman parte del plan municipal destinado a ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria en las distintas localidades de Pilar.