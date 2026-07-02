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ENCUENTRO REGIONAL

Martín Llaryora, Christian Asinelli y Federico Achával debatieron sobre educación y desarrollo en América Latina

La educación y las políticas públicas ocuparon el centro del debate en un encuentro regional que reunió a autoridades y especialistas para analizar los desafíos del sector.

Por Letra P | Periodismo Político
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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el vicepresidente Corporativo de Programación Estratégica de la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Christian Asinelli; y el intendente de Pilar, Federico Achával, participaron de un encuentro con referentes educativos de toda América Latina para debatir sobre educación y desarrollo.

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La actividad se realizó en el marco de Experiencia Foco, un espacio impulsado por la Comunidad Araucaria, iniciativa de la Fundación Varkey, que convoca a líderes, funcionarios y especialistas del ámbito educativo para intercambiar experiencias y promover políticas públicas orientadas al fortalecimiento de los sistemas de enseñanza de la región.

El encuentro permitió analizar los desafíos que enfrentan los países latinoamericanos en materia educativa y puso el foco en la necesidad de consolidar estrategias que vinculen la formación con el desarrollo económico y social, a partir del intercambio entre representantes de distintos niveles de gobierno y organismos internacionales.

Educación y desarrollo, ejes del encuentro regional

Durante la jornada, Achával destacó la importancia de generar ámbitos de trabajo conjunto entre dirigentes y especialistas. "Estos espacios son fundamentales para intercambiar experiencias y articular políticas públicas que mejoren y transformen los procesos de aprendizaje. Estamos convencidos de que la política pública más transformadora es la educación. Por eso trabajamos todos los días para generar más oportunidades y construir un futuro con desarrollo e inclusión para todos", afirmó el jefe comunal.

El intendente de Pilar también remarcó que el crecimiento de las comunidades depende de la articulación entre la educación y el empleo. "El futuro se piensa desde la educación y el trabajo. Cuando el Estado impulsa políticas públicas que amplían derechos y generan oportunidades, transforma positivamente la vida de las personas", sostuvo.

Experiencia Foco reúne periódicamente a ministros, secretarios y referentes educativos de distintos países de América Latina con el objetivo de compartir iniciativas, intercambiar buenas prácticas e impulsar políticas públicas que fortalezcan los sistemas educativos de la región. El espacio busca promover una agenda común que favorezca la innovación, la inclusión y el desarrollo a través de la educación.

La participación de Llaryora, Asinelli y Achával reflejó la importancia que distintos niveles del Estado y organismos multilaterales asignan a la construcción de políticas educativas sostenidas, con el propósito de ampliar oportunidades y consolidar herramientas que contribuyan al desarrollo de las comunidades en toda la región.

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