Federico Achával participó de un panel sobre Inteligencia Artificial en la Feria del Libro

Federico Achával en la Feria del Libro

El intendente de Pilar, Federico Achával, participó del panel "DesafIAr Ciudades: inteligencia artificial para impulsar la innovación local", un espacio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires dedicado a analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de los municipios y el desarrollo de las ciudades.

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Se trató de un panel con la presencia de intendentes de diferentes ciudades del país que dialogaron sobre el rol de las nuevas tecnologías en la transformación de la gestión pública local.





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FedericoAchaval/status/2049857306314019169&partner=&hide_thread=false En la Feria del Libro compartimos un encuentro con intendentes de todo el país para intercambiar miradas y experiencias sobre la implementación de inteligencia artificial en los municipios.



Desde las gestiones locales tenemos el desafío de seguir incorporando herramientas que… pic.twitter.com/bhVljc0G8Q — Federico Achával (@FedericoAchaval) April 30, 2026 Durante el evento, Achával expresó que "la innovación y las nuevas tecnologías nos plantean el desafío de seguir incorporando herramientas que nos permitan agilizar la capacidad de respuesta de los municipios y así llevarle más soluciones a nuestros vecinos y vecinas", remarcó.

Finalmente, Achával remarcó la necesidad de que estos avances tecnológicos estén orientados al bienestar social: “Creemos que la implementación de la inteligencia artificial tiene que tener siempre una mirada humana pensando en el bienestar de los ciudadanos y en el crecimiento de las ciudades”.