GOBIERNOS LOCALES

Federico Achával participó de un panel sobre Inteligencia Artificial en la Feria del Libro

Junto a jefes comunales de todo el país, analizó el uso de nuevas tecnologías para mejorar la gestión municipal y promover el desarrollo de las ciudades.

Por Letra P | Periodismo Político
Federico Achával en la Feria del Libro

Federico Achával en la Feria del Libro

El intendente de Pilar, Federico Achával, participó del panel "DesafIAr Ciudades: inteligencia artificial para impulsar la innovación local", un espacio en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires dedicado a analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la gestión de los municipios y el desarrollo de las ciudades.

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Mario Secco, Miguel Gargaglione, Federico Achaval, Pablo Petrecca, Leonardo Nardini y Javier Martínez, algunos de los intendentes que no se pueden presentar.
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Se trató de un panel con la presencia de intendentes de diferentes ciudades del país que dialogaron sobre el rol de las nuevas tecnologías en la transformación de la gestión pública local.

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Durante el evento, Achával expresó que "la innovación y las nuevas tecnologías nos plantean el desafío de seguir incorporando herramientas que nos permitan agilizar la capacidad de respuesta de los municipios y así llevarle más soluciones a nuestros vecinos y vecinas", remarcó.

Finalmente, Achával remarcó la necesidad de que estos avances tecnológicos estén orientados al bienestar social: “Creemos que la implementación de la inteligencia artificial tiene que tener siempre una mirada humana pensando en el bienestar de los ciudadanos y en el crecimiento de las ciudades”.

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