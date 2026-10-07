Carlos Del Frade no descarta ser candidato a gobernador de Santa Fe, pero el peronismo busca acercarlo

El diputado provincial Carlos Del Frade evalúa competir por la gobernación de Santa Fe en 2027 en representación del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) . Los movimientos del experiodista son seguidos de cerca por los referentes del peronismo, que ven con buenos ojos la idea de sumar a la coalición de centroizquierda a su armado.

La dirigencia del FAS asume que la reforma provincial del código electoral obliga al espacio a repensar sus estrategias de cara al año próximo. La nueva legislación impuso un piso del 4% del padrón para acceder a la Cámara de Diputados y, además, modificó el diseño de las boletas de papel. A partir de 2027, las categorías de gobernador y vice estará unificada con la de diputados.

El FAS aglutina al espacio de Del Frade , a socialistas y radicales que desertaron de sus partidos cuando éstos confluyeron con el PRO para armar Unidos , en 2023, y a otras fuerzas de izquierda minoritarias. En su primer ensayo electoral, la coalición obtuvo tres bancas en la cámara baja provincial.

“El principal desafío el año que viene será superar el piso”, sintetizó una fuente de la conducción del FAS a Letra P . Para cumplir con ese objetivo, el frente debería obtener no menos de 110 mil votos en la categoría de diputados provinciales.

Al igual que el espacio de Amalia Granata , el FAS ganó músculo en la Legislatura santafesina sumando lugares en la cámara baja, pero sin competir por la gobernación.

“Hay que ver cómo se implementa esta masacre que le hicieron a la boleta única”, señalan con enojo en el FAS. “El rediseño de las boletas te obliga a evaluar la opción de competir por la gobernación”, concluyen.

Si finalmente el Frente Amplio decide ir por la gobernación, quien aparece con mayores posibilidades de representar al espacio es Del Frade, su principal elector y referente. “Es una idea. No hay nada definido”, señaló el legislador al ser consultado por este medio.

Los tres diputados provinciales del FAS: Fabián "Palo" Oliver, Claudia Balagué y Carlos Del Frade

En el Frente Amplio no hay una postura unificada respecto de la candidatura del experiodista. Mientras que en el espacio de socialistas díscolos, encabezado por la diputada Claudia Balagué, están más inclinados a aceptar la candidatura a gobernador de Del Frade, en la tribu del dirigente radical Fabián Palo Oliver esa posibilidad no convence del todo.

Del Frade y la opción de pelear en diputados

Quienes son más escépticos respecto de la candidatura de Del Frade por la gobernación creen que el experiodista rosarino debería volver a encabezar la lista de candidatos a diputados del FAS. “Es una voz importante en la Legislatura y necesitamos un candidato competitivo en esa categoría”, afirman dirigentes del ala radical de la alianza.

En las últimas elecciones provinciales de diputados, en 2023, Del Frade obtuvo más de 130 mil votos y aseguró tres bancas para el FAS. Dos años después, en los comicios de convencionales constituyentes, la lista encabezada por Balagué cosechó menos de 60.000 votos y no logró superar el umbral fijado en el 3% del padrón para acceder al reparto de escaños.

El mayor grado de conocimiento de Del Frade en relación con el resto de los candidatos del frente podría brindarle mayores oportunidades al FAS de asegurar su subsistencia en la Legislatura a partir de diciembre de 2027.

Las posibilidades de un acuerdo con el peronismo

Fuentes de diversas tribus del justicialismo consultadas por este medio reconocieron sus intenciones de ampliar la base electoral mediante alianzas con sectores de la centroizquierda.

“Tenemos que ampliar el frente con todos los partidos y dirigentes que entienden que tanto el modelo nacional como el provincial son los que están empobreciendo y perjudicando a nuestro pueblo”, señaló un dirigente de la plana mayor del PJ a este medio en relación con la posibilidad de converger con el FAS.

Si bien en el Frente Amplio coinciden con la necesidad de confrontar con los gobiernos nacional y provincial, señalan que no hubo acercamientos claros del peronismo. “Estamos dispuestos a conversar, pero ellos se tienen que ordenar primero”, indicaron fuentes del frente que encabeza Del Frade.

Traferri, la línea roja de Del Frade

Otro elemento marca una distancia pronunciada entre los dos espacios: la presencia del senador provincial Armando Traferri.

“Traferri nunca va a ser nuestro jefe político”, dicen dirigentes de la centroizquierda en relación al cacique sanlorencino, quien ocupa un lugar de peso en la cúpula del peronismo santafesino.

Del Frade dedicó gran parte de su carrera, primero como periodista y luego como legislador, a denunciar el accionar del senador y en más de una ocasión mencionó que el predominio de Traferri dentro del justicialismo obtura las posibilidades de una integración entre los sectores.

Una vez más en el departamento San Lorenzo, provincia de Santa Fe, la geografía argentina por donde más riqueza circula, es el escenario de dos muertes obreras. Dos trabajadores que buscaban ganarse la vida, la perdieron. No es casualidad. De acuerdo a los datos OFICIALES de la — Carlos del Frade (@delfradecarlos) September 29, 2026

A eso debe sumarse el papel que desempeñaron los senadores justicialistas en la reforma electoral. Desde el punto de vista del FAS, los legisladores peronistas de la cámara alta provincial acompañaron el grueso de las iniciativas del oficialismo como parte de un acuerdo mayor con el gobernador Maximiliano Pullaro.

La suma de diferencias entre el FAS y el peronismo torna, al menos por ahora, improbable un acuerdo entre frentes.