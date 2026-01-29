BUENOS AIRES

Axel Kicillof y Vilar inauguraron en Salto un complejo ambiental que reemplaza un basural a cielo abierto

El predio, que fue saneado y equipado, ahora cuenta con infraestructura para reciclado, disposición segura y promoción de prácticas sustentables.

Por Letra P | Periodismo Político
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, encabezaron la apertura del nuevo complejo ambiental de Salto, que reemplaza un basural a cielo abierto. El predio fue saneado y ahora dispone de infraestructura para la gestión segura de residuos.

La intervención forma parte de una política integral del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, orientada a resolver una problemática histórica en la gestión de residuos urbanos. A través de un relevamiento de municipios que contaban con basurales y terrenos aptos, se desarrollaron complejos ambientales que incluyen celdas sanitarias, cortinas forestales y plantas de reciclado equipadas.

En el caso de Salto, además, se entregó un camión para la recolección diferenciada y se incorporaron dispositivos para fomentar la separación en origen. El nuevo predio permite realizar una disposición final segura y mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en el sector.

La palabra de Axel Kicillof

“Haber erradicado el basural a cielo abierto es una decisión que cambia definitivamente la historia de Salto: mejora la salud y la vida cotidiana de sus habitantes, brindando además condiciones dignas a los y las trabajadoras del sector”, afirmó Kicillof durante la inauguración.

Por su parte, Vilar subrayó: “Hoy estamos saldando una deuda histórica con los vecinos y vecinas de esta comunidad, que ya no van a tener que respirar olor a basura. Esto es lo que vale la pena: mejorarle la vida a la gente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danyvilar/status/2016602991977996756&partner=&hide_thread=false

Desde la creación del primer Ministerio de Ambiente en la provincia, se fortalecieron los sistemas municipales mediante la entrega de maquinaria, equipamiento a más de 150 unidades productivas y más de 100 camiones para mejorar la recolección diferenciada.

En paralelo, se desarrolló una política de Promotoras Ambientales, orientada a fomentar prácticas sustentables mediante talleres y acciones de educación ambiental en los territorios.

“Aún en un contexto complejo seguimos adelante, planificando, invirtiendo y creando políticas concretas para resolver los problemas de los bonaerenses”, expresó Vilar, al destacar el trabajo conjunto con los municipios.

Con esta inauguración, la Provincia avanza en el saneamiento de predios contaminantes y refuerza su compromiso con una gestión integral de residuos, que contemple el cuidado del medio ambiente y la mejora de la calidad de vida en los territorios.

