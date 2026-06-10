Martín Marinucci abrió el Congreso Nacional de Seguridad Vial y pidió un cambio de conciencia.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci , encabezó este miércoles la apertura del V Congreso Nacional de Seguridad Vial en Mar del Plata . El encuentro reúne a funcionarios, legisladores, especialistas y organizaciones de todo el país para analizar estrategias de prevención y fortalecer las políticas públicas vinculadas a la circulación segura.

La actividad se desarrolla en el Museo MAR y es organizada por el Ministerio de Transporte de Buenos Aires junto a la Fundación Estrellas Amarillas . Durante dos jornadas, los participantes debatirán sobre educación vial, infraestructura, legislación, controles y herramientas para reducir la siniestralidad en calles y rutas.

En su discurso de apertura, Marinucci destacó la necesidad de que los distintos sectores involucrados trabajen de manera articulada para avanzar en soluciones concretas: “Estamos todos comprometidos con una causa. El mensaje es claro: desde la política tenemos responsabilidades de hacer propio el dolor ajeno. Nos tienen que marcar el camino quienes tomamos decisiones”, expresó.

¡Llega el 5° Congreso Nacional de Seguridad Vial! Junto a Estrellas Amarillas, los invitamos a este encuentro federal para encontrarnos, debatir y seguir diseñando políticas que salven vidas en nuestras calles y rutas. Museo MAR, Mar del Plata. 10, 11 y 12 de junio. pic.twitter.com/0ZM1FUSiD2

El ministro sostuvo que las normas y los controles son fundamentales, aunque consideró que el desafío principal es lograr una transformación cultural. “Puede haber una cantidad de leyes enormes, pero si no cambiamos la conciencia vamos a seguir teniendo irresponsables conduciendo”, afirmó durante la apertura del congreso.

El titular de la cartera de Transporte también destacó que la provincia fue pionera en la implementación de la Ley de Alcohol Cero al volante.

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Participación federal y políticas públicas

Por su parte, la presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González, destacó el rol del Congreso como espacio de reflexión y construcción colectiva. “La seguridad vial es un tema de todos, no hay diferencias de ningún tipo. La inseguridad vial nos puede tocar a cualquiera de nosotros”, sostuvo.

Además, valoró el trabajo territorial que permitió avanzar en políticas públicas como la Ley de Alcohol Cero y destacó el acompañamiento del Ministerio de Transporte bonaerense en los controles y acciones de prevención.