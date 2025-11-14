CRISIS CLIMÁTICA

Medio ambiente: Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30 de Brasil

Referentas de América Latina impulsan un espacio común para disputar poder en los debates globales. El rol estratégico de los gobiernos subnacionales.

Por Letra P | Periodismo Político
Medio ambiente: Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30 de Brasil.

Medio ambiente: Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30 de Brasil.

Notas Relacionadas
Daniela Vilar participó del foro México por el Clima para unificar la agenda por el medio ambiente.
MÉXICO POR EL CLIMA

Medio ambiente: Vilar impulsó el Frente Ambiental Latinoamericano

Por  Letra P | Periodismo Político

El evento contó con la participación de la secretaria de Ambiente de Río de Janeiro, Tainá de Paula; la viceministra de Ambiente de Colombia, Edith Bastidas Calderón; la secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México, Julia Icaza (de forma virtual); y representantes de organizaciones como el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), Oxfam, Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) y The Global Gas & Oil Network.

Durante el encuentro, Vilar subrayó el rol estratégico de los gobiernos subnacionales en la implementación de políticas ambientales y en la gestión de las consecuencias territoriales de la crisis climática. “Somos quienes conocemos las realidades de nuestras comunidades y gestionamos las consecuencias de un modelo injusto. Es urgente que nuestras voces sean escuchadas en los espacios internacionales y que se establezcan mecanismos reales de compensación por siglos de expoliación sobre nuestros pueblos”, afirmó.

El Frente Ambiental Latinoamericano se presenta como un bloque soberano, regional y popular, que busca articular las experiencias del Sur Global para disputar poder real en las negociaciones internacionales.

Daniela Vilar

La COP30 se desarrolla en Belem, Brasil

En el marco de la cumbre, Vilar también mantuvo un encuentro con la ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, quien destacó la gestión provincial: “Son la resistencia de la acción climática”, afirmó, en referencia a la reticencia del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, a priorizar la agenda climática.

La funcionaria bonaerense participó además como expositora principal en el panel “Financiamiento de infraestructura resiliente ante desastres”, organizado por Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, y en el encuentro “Recuperar el futuro energético: superar las desigualdades para una transición justa”, organizado por Oxfam Internacional.

“Venir a la COP y participar de estas discusiones no es una pose. Tenemos la oportunidad histórica de transformar este modelo profundamente desigual e impulsar una transición justa que no se construya sobre nuevos sacrificios”, expresó Vilar.

Con su intervención, los gobiernos subnacionales de la región reafirmaron su compromiso con la acción climática, la justicia ambiental y la construcción de una voz unificada del Sur Global en el debate internacional.

Temas
Notas Relacionadas
Sin humedales no hay futuro: por una Constitución en Santa Fe que reconozca el derecho a un ambiente sano
OPINIÓN

Sin humedales no hay futuro: por una Constitución en Santa Fe que reconozca el derecho a un ambiente sano

La reforma de la Carta Magna es la oportunidad histórica de incorporar principios claros que orienten un modelo verdaderamente sostenible.
Samper, Máximo Kirchner, Daniela Vilar y Juan Grabois
BUENOS AIRES

Daniela Vilar: "Tenemos que conformar un Frente Ambiental Latinoamericano"

La ministra de Ambiente encabezó un congreso internacional en la UNLZ. Máximo Kirchner y Juan Grabois estuvieron presentes.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Maxi Abad
RADICALISMO BONAERENSE

Abad acelera a fondo: la mira en la conducción de la UCR 2026 y en Mar del Plata 2027

Por  Juan Rubinacci
La UIA reclamó acuerdos con provincias y municipios para bajar Ingresos Brutos y tasas.
CONFERENCIA INDUSTRIAL

La UIA pide negociar la reforma fiscal con provincias y municipios para bajar ingresos brutos y tasas

Por  Lorena Hak
El salteño Gustavo Sáenz.
EL NUEVO CONGRESO

Sáenz quiere armar un interbloque federal para que La Libertad Avanza sea la primera minoría

Por  Mauricio Cantando
Paolo Rocca construye su propio Javier Milei: reformas y protección a la industria
Conferencia de la UIA

Rocca arma su propio Milei: banca las reformas, pero pide un Estado con política industrial

Por  Lorena Hak