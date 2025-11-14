Medio ambiente: Daniela Vilar presentó el Frente Ambiental Latinoamericano en la COP30 de Brasil.

En el marco de la COP30, que se celebra en Belem, Brasil, del 6 al 21 de noviembre, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, encabezó la presentación del Frente Ambiental Latinoamericano, un espacio impulsado junto a gobiernos subnacionales y organizaciones de la sociedad civil.

Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P. Registrate

El evento contó con la participación de la secretaria de Ambiente de Río de Janeiro, Tainá de Paula; la viceministra de Ambiente de Colombia, Edith Bastidas Calderón; la secretaria de Medio Ambiente de Ciudad de México, Julia Icaza (de forma virtual); y representantes de organizaciones como el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), Oxfam, Climate Action Network Latinoamérica (CANLA) y The Global Gas & Oil Network.

Durante el encuentro, Vilar subrayó el rol estratégico de los gobiernos subnacionales en la implementación de políticas ambientales y en la gestión de las consecuencias territoriales de la crisis climática. “Somos quienes conocemos las realidades de nuestras comunidades y gestionamos las consecuencias de un modelo injusto. Es urgente que nuestras voces sean escuchadas en los espacios internacionales y que se establezcan mecanismos reales de compensación por siglos de expoliación sobre nuestros pueblos”, afirmó.

El Frente Ambiental Latinoamericano se presenta como un bloque soberano, regional y popular, que busca articular las experiencias del Sur Global para disputar poder real en las negociaciones internacionales.

Daniela Vilar La COP30 se desarrolla en Belem, Brasil En el marco de la cumbre, Vilar también mantuvo un encuentro con la ministra de Ambiente de Brasil, Marina Silva, quien destacó la gestión provincial: “Son la resistencia de la acción climática”, afirmó, en referencia a la reticencia del Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, a priorizar la agenda climática.

La funcionaria bonaerense participó además como expositora principal en el panel “Financiamiento de infraestructura resiliente ante desastres”, organizado por Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, y en el encuentro “Recuperar el futuro energético: superar las desigualdades para una transición justa”, organizado por Oxfam Internacional. “Venir a la COP y participar de estas discusiones no es una pose. Tenemos la oportunidad histórica de transformar este modelo profundamente desigual e impulsar una transición justa que no se construya sobre nuevos sacrificios”, expresó Vilar. Con su intervención, los gobiernos subnacionales de la región reafirmaron su compromiso con la acción climática, la justicia ambiental y la construcción de una voz unificada del Sur Global en el debate internacional.

Compartir en:







