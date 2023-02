Vidal desembarcó en Rosario y tocó fibras sensibles: ausencia de la Nación y reforma policial

La exgobernadora bonaerense sacó a relucir la experiencia de su propia gestión y hasta hizo recomendaciones sobre medidas a tomar urgente: "no hay policía que actúe si no se siente respaldada, si no siente que tiene el entrenamiento, equipamiento y el respaldo político necesario cada vez que tiene que actuar. Hay que ser implacable con la corrupción policial. Hay una herramienta muy sencilla que el gobernador puede sacar por decreto mañana: pedirle a todos los policías que presenten su declaración jurada pública de bienes, el policía que no puede explicar cómo vive, se va”.