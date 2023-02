Vidal, el barro de Macri en la cancha de Larreta

La precandidata presidencial del PRO María Eugenia Vidal tuvo este miércoles su foto con el expresidente Mauricio Macri con un condimento que la diferencian de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich : fue de local, ya que el encuentro se realizó en la inauguración de su búnker de campaña. El día de la jugada no es casual: ocurrió en la antesala del lanzamiento oficial del jefe de Gobierno porteño.

“No hubo necesidad de que hablen de algún tema puntual porque la comunicación entre ambos es constante”, sostuvo una de las figuras del armado de la exgobernadora, en diálogo con Letra P.

Además, reconocieron que la foto sirvió para evidenciar "la bendición" del exmandatario a su candidatura. "Fue una forma más de mostrar que ella van en serio, que quiere ser una presidenciable”, resumió un dirigente del PRO que está junto al expresidente desde la fundación del partido.

"Gracias Mauricio por acompañarnos hoy y por tu confianza de siempre. Este equipo trabaja todos los días por los que no bajan los brazos, por los que no se conforman, por los que no se resignan a vivir con miedo, y por los que creen que con esfuerzo y trabajo, podemos ser mejores”, escribió Vidal en sus redes sociales.

El expresidente hizo lo propio en sus respectivas cuentas. “Hoy estuve en las oficinas de campaña de María Eugenia, donde compartimos nuestras preocupaciones sobre el difícil momento que estamos pasando en Argentina. A pesar de todo, ambos sentimos un optimismo esperanzador acerca del cambio que se aproxima. Es alentador saber que contamos con competidores comprometidos y serios como ella”, sostuvo.

La foto de este miércoles, además de hacer foco en la “localía” de la diputada, también buscó enviar un mensaje claro: ambos están trabajando y no de vacaciones. El expresidente estuvo poco tiempo en las oficinas de Retiro, donde estará, entre otros, el jefe de campaña y legislador porteño, Dario Nieto. .

Junto a él, hay varios excolaboradores de Vidal como los exministros de Asuntos Públicos, Federico Suárez, y Cultura, Alejandro Gómez. También tiene un rol clave el diputado y jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, que oficia no sólo como el candidato a gobernador de ella sino también como uno de sus armadores nacionales. Un poco más apartado, pero con una presencia que se hace sentir en todos los equipos técnicos, está el exjefe de Gabinete, Federico Salvai, quien continúa como la principal voz de consulta de la exgobernadora.

La cercanía con el lanzamiento de la candidatura de Larreta es otro de los mensajes que quedaron de la foto de Vidal con Macri. El jefe de Gobierno dará este miércoles un anticipo en sus redes sociales para luego hacer el jueves la presentación formal con una pieza para sus redes sociales que grabó en la provincia de Santa Cruz.

En el entorno de la exgobernadora, ante la consulta de este portal, negaron que la foto tenga por objetivo eclipsar el lanzamiento de su rival en la interna y remarcaron que distan de iniciar una contienda en ese sentido. “Lo de Larreta es este jueves, lo que sucede es que varios lo entendieron mal”, respondió una fuente cercana a Vidal.

El paso siguiente de la diputada está enfocado en la construcción de su candidatura más allá de las propuestas y las medidas. Cerca de ella, en las sucesivas reuniones para analizar la instalación de su imagen y las posibilidades de crecimiento, identificaron las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza como las jurisdicciones en donde deberá reforzar sus esfuerzos.