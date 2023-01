“Enfrentaría a Larreta en una interna; a Macri no”

CARILÓ (Enviada) “Los días de descanso ya pasaron”, dice María Eugenia Vidal mientras se pide un café en el Havanna de esta exclusiva localidad de Pinamar, donde recibe a Letra P en un break de sus actividades en el distrito amigo que gobierna el macrista Martín Yeza. Es parte de sus recorridas para apuntalar su carrera a la Casa Rosada. “Todavía no me lancé a nada, pero me gustaría ser presidenta”, dice la exgobernadora de Buenos Aires y, en medio de la interna feroz entre halcones y palomas, avisa que enfrentaría en las PASO a su exjefe Horacio Rodríguez Larreta, pero no al expresidente Mauricio Macri.

Para la Ciudad de Buenos Aires quiere un postulante PRO puro, pero se cuida de plantear preferencias por alguno de los anotados… Jorge Macri, Soledad Acuña, Fernán Quirós; deja fuera del radar Martín Lousteau, de buena sintonía con el alcalde. Sí tiene sabida inclinación en la provincia que comandó entre 2015 y 2019: empuja la candidatura de Cristian Ritondo; el exministro de Seguridad en los cuatro años de su gestión. Ese –dice– es el plus que tiene sobre Diego Santilli, el soldado enviado por el alcalde porteño para librar la madre de todas las batallas.

La llegada de Vidal al encuentro con este medio denota el ritmo de su campaña sin pausa. Anotador en mano, una joven oficia de avanzada para contactar a periodista y fotógrafo; un auto se adelanta diez minutos y aguarda la llegada del segundo, en el que llega ella… dispuesta, amable y sin segundas personas para la entrevista. Saluda a una familia que advierte su presencia. Formato vecina de a pie, modo campaña.

Sus recorridas por la Costa Atlántica continuarán por Mar del Plata, Villa Gesell, Partido de la Costa. Después volverá al interior del país: Córdoba, Santa Fe y otras provincias, donde acompañará a los candidatos de Juntos por el Cambio locales. La Pampa, Río Negro y Neuquén. Como Macri, cree que de llegar a la presidencia los cambios tienen que ser “profundos y rápidos”, con un plan de gobierno detrás, el Para qué del ingeniero. Dice tener la experiencia para hacerlo por haber gestionado el distrito donde viven 18 millones de personas.

-¿Por qué quiere ser candidata a presidenta?

-Después de haber gobernado la Ciudad con Mauricio y haber gobernado la provincia de Buenos Aires, donde vive más del 50% de los argentinos, tengo experiencia para llevarla a la presidencia. Este momento de la Argentina no es para improvisados… el país va a enfrentar cambios muy profundos.

-¿La interna es la mejor manera de resolver las candidaturas?

-Sin dudas. Aliento la competencia en las PASO porque es transparente y el ciudadano es quien decide el candidato de cada partido.

-¿Cuánto perjudica a Juntos por el Cambio los cruces entre dirigentes del espacio?

-A mí no me escuchaste ni me vas a escuchar hacer eso. Creo en una competencia sana, sin descalificaciones. No hay que subestimar a la gente.

-¿Competiría en una interna con Larreta?

-Sí. ¿Por qué no? La competencia nos hace mejores.

-¿Contra Macri?

-No ha definido qué hacer, pero si fuera candidato, no competiría contra él. Tiene un liderazgo sobre el PRO, un espacio que fundó hace veinte años y nos dio a Horacio y a mí la posibilidad de hacer política y de crecer.

-¿El resto debería hacer lo mismo?

-Es una decisión de cada uno.

-¿Descarta una candidatura en la Ciudad de Buenos Aires?

-Mi mejor manera de ayudar a los porteños y a los bonaerenses es siendo parte de un gobierno nacional, liderándolo o acompañando.

-¿Tiene preferencia por algún candidato en la Ciudad?

-Me gustaría que la Ciudad fuera gobernada por el PRO. Está Fernán Quirós, Jorge Macri, Emmanuel Ferrario, Soledad Acuña… lo mejor es que elija la gente.

-¿Qué piensa de las fórmulas cruzadas con el radicalismo?

-No quiero especular con eso.

-¿Coincide con Macri en que hay que aplicar políticas de shock y no gradualismo?

-Con cien por ciento de inflación, 40 por ciento de pobreza y una deuda en pesos insostenible, los cambios no pueden esperar. Tienen que ser profundos y rápidos. Desde el primer día hay que dar señales muy concretas de que queremos un país distinto.

-¿Cuáles son las prioridades?

-Plan contra la inflación, política contra el narcotráfico y un plan de desarrollo productivo.

-¿Qué espera de la gestión de Fernández en lo que queda de mandato?

-En tres años, este gobierno no pudo resolver los problemas que dejamos pendientes. No creo eso cambie este año.

-¿Cómo ve la pelea en la provincia de Buenos Aires?

-Podemos ganar, no tengo dudas. Lo hicimos en la última elección.

-¿Quién es el candidato más adecuado?

-Cristian Ritondo.

-¿Por qué?

-Tiene la capacidad, la experiencia y el recorrido para cambiar lo que haya que cambiar. Fue el primer ministro de Seguridad que se mantuvo en su cargo durante todo un mandato, bajó los homicidios un 30%, bajó el robo de autos un 20%, bajo los secuestros un 50%, hubo resultados concretos.

-¿Qué lo diferencia de Diego Santilli?

-Haber estado cuatro años en el cargo más difícil de la provincia y haber conseguido resultados.

-¿Cómo ve la gestión de Kicillof?

-Me llama la atención que después de tres años siga hablando la gestión anterior. Es probable que no tenga mucho para decir de la propia.