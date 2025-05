Axel Kicillof lanza su espacio y crece la expectativa por su discurso en medio de la interna

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/CFKArgentina/status/1926714265559293986&partner=&hide_thread=false La verdad qué maravilloso 25 de mayo en este Encuentro de la cultura popular y en un momento muy particular de nuestra historia. Un grupo de enajenados creen que van a poder sustituir la identidad cultural de nuestro pueblo… Estúpidos, no van a poder.



Pero parece que no… pic.twitter.com/RonmYOWOU7 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 25, 2025

Axel Kicillof, el discurso y la interna

La expectativa está puesta en el discurso que dará el gobernador, y más específicamente en las señales que dará sobre la pelea interna con CFK y Máximo Kirchner. ¿Habrá un llamado a la unidad? ¿en qué términos? ¿se referirá específicamente al enfrentamiento entre ambas tribus? Nadie lo sabe y es lo que esperan conocer no solo la tropa del gobernador, sino también el cristinismo e incluso otros sectores políticos que miran los movimiento de Kicillof como el peronismo no kirchnerista o el radicalismo que no quiere un acuerdo con Javier Milei.