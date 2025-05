Elecciones en Unión de Santa Fe: imbatible, Luis Spahn le ganó a la oposición unida

El presidente de Unión se tornó en una figura imbatible. En un contexto complejo desde el punto de vista deportivo y con un panorama incierto en la previa, Spahn no sabe lo que es perder una elección . Fue una jornada histórica: participaron 6.270 socios y socias y se transformó en la elección con mayor porcentaje de participación, con el 50% del padrón.

El último baile de Luis Spahn en Unión de Santa Fe

El presidente dijo en conferencia de prensa que será su último mandato. “Sí, es el último baile. Y no me gusta bailar, pero va a ser uno de sangre, sudor y lágrimas. Acá vamos a trabajar, no hay lugar para las vanidades personales, todos estamos por debajo de Unión”, dijo tras conocerse su nuevo triunfo en las urnas. Spahn recibió el saludo y las felicitaciones del presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia.