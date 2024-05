Rosario: Pablo Javkin reconfigura el servicio de taxis presionado por Uber y por la crisis

Javkin anunció el envío al Concejo Municipal de una ordenanza que intenta moderar los efectos de lo que Cámaras y gremios del sector señalaban como una competencia desleal de parte de Uber. Uber no tiene autorización para funcionar en Rosario, pero de todas maneras lo hace. Y la incautación y multas de autos de los particulares que prestan servicio para la aplicación ya no es suficiente para frenarla.

Titulares de taxis y peones insisten en que la pelea por el mercado es desigual. El argumento central apunta a que, al no pagar impuestos y cargas sociales como sí lo deben hacer los servicios habilitados, Uber puede ofrecer tarifas más económicas.

La incorporación de nuevas herramientas tecnológicas es central para captar clientes. A partir de ahora, taxis y remises deberán ofrecer su servicio en al menos una app y no tendrá costo extra para el pasajero.

Taxis con tarifa variable, viaje compartido y pago electrónico

En la búsuqeuda de alternativas que se asemejen a las facilidades que ofrece Uber a sus clientes, la intendencia apuesta a habilitar tarifas variables y permitir a los pasajeros que compartan el recorrido con otro usuario.

“Tiene que ver con lo que hemos debatido a partir de buscar una modernización del sistema de taxis, pero también un fortalecimiento en el sistema de servicios públicos que la ciudad tiene”, planteó el intendente.

Con la nueva ordenanza dejará de ser obligatorio el sistema de radiotaxi, que pasará a ser optativo y que permitirá restar costos a los propietarios de licencias, que hasta ahora pagaban por ese servicio a la empresa operadora.

Taxistas.jpg La protesta de taxistas que impidió la apertura de sesiones de Pablo Javkin

Los cambios permitirán al pasajero pedir un coche por la app, conocer la tarifa de acuerdo al recorrido y colocar como opción su preferencia si quiere compartir el viaje con otro usuario del servicio.

También se impulsa la aplicación de tarifas diferenciadas, teniendo en cuenta días y horarios específicos. Ese costo para el pasajero no podrá, en ningún caso, ser mayor o menor en un 20% al informado en el cuadro tarifario vigente. Además, sólo se podrá aplicar en el caso de haberse contratado el viaje a través de una app. Quienes aborden un taxi en la calle pagarán en todos los casos la tarifa fijada.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/FrancoVolpeOK/status/1795890777651843458&partner=&hide_thread=false Hace 2 meses presentamos un proyecto para actualizar el sistema de taxis y parece que el Intendente @pablojavkin se tomó ese tiempo para tomarlo prestado... o mejor dicho copiarlo casi por completo. — Franco volpe (@FrancoVolpeOK) May 29, 2024

El pago con tarjetas de débito o crédito, o a través de un QR, se sumará también a la oferta, lo que en la actualidad es optativo y no toda la flota lo ofrece.

La presentación del proyecto permitió una chicana política: el concejal de La Libertad Avanza, Franco Volpe, publicó en su cuenta de X que se trata de una iniciativa que su espacio presentó y que el intendente copió "casi por completo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pablojavkin/status/1795892442584998097&partner=&hide_thread=false PRESENTAMOS MEDIDAS PARA MODERNIZAR EL SISTEMA DE TAXIS



Avanzamos en la implementación del nuevo reglamento para mejorar el servicio de remises y taxis en la ciudad. pic.twitter.com/XSkyAN5idh — Pablo Javkin (@pablojavkin) May 29, 2024

Vieja disputa por el avance de Uber en Rosario

“Esto nos permite optimizar la disponibilidad del servicio y abre la posibilidad a que más gente use el taxi o el remís. Sabemos que en tiempos como estos las variables de los sistemas van modificándose, porque los factores de los costos también van oscilando, más la situación económica que tiene su influencia. Entendemos que esta medida va a fortalecer el sistema”, aseguró Javkin.

Tanto el referente de la Asociación de Titulares de Taxis, Mario Cesca, como el secretario general del gremio de los choferes, Horacio Yanotti, se mostraron a favor de los cambios. Plantearon que, al menos, iguala algunas variables para la competencia.

Sin embargo, desde hace semanas insisten en que el servicio está resentido por los costos, por la crisis y por una tarifa que pretenden que sea actualizada.

En febrero pasado, taxistas e intendencia protagonizaron un duro cruce por el avance ilegal de Uber en el mercado. Los titulares de licencias rodearon el Palacio de los Leones y un grupo se enfrentó con el propio intendente.

El secretario de Gobierno, Sebastián Chale, repudió lo sucedido y marcó que “Uber es un fenómeno que crece sin freno. Eso lo viven en Buenos Aires, Córdoba y Rosario”.

"Frente a eso no nos vamos a resignar, pero no vamos a permitir que adjudiquen a la Municipalidad la responsabilidad de fundir el sistema de taxis. Si el sistema no se moderniza tiende a reducirse”, planteó tras aquella protesta.

Rosario nunca habilitó a Uber a operar en la ciudad a pesar de que el tema está en debate desde varios años. Sí concedió una habilitación a Cabify, pero limitada al encuadre del servicio de remís. La app aprovechó esa habilitación limitada para entender el servicio a prestaciones que no le estaban permitidas, tras lo cual se inició una batalla legal que se cerró en 2021 cuando la Justicia le dio la razón al gobierno municipal y clausuró las operaciones en la ciudad.