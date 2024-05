Pablo Javkin levanta la guardia por el ataque del Gobierno a las tasas viales que recaudan los municipios

"Tienen cautiva a la gente para cobrar una tasa municipal que nada tiene que ver con el combustible" Manuel Adorni denuncio que hay "varios municipios que intentan cobrar nuevas tasas en el combustible" y advirtió: "Estamos evaluando las alternativas para que esto no pase". pic.twitter.com/xSaeH7SpSj

En el gobierno rosarino no van a polemizar por el momento, excepto que Javier Milei avance contra la tasa. Una medida así desfinanciaría a la ciudad, que todavía ni siquiera percibió la primera recaudación en cuestión.

El reclamo

El lunes pasado el ministro de Interior, Guillermo Francos, participó en Rosario de una reunión con intendentes de todo el país la que le expusieron la necesidad de que se coparticipe el impuesto a los combustibles, que también se recauda en cada litro de combustible que se carga, y que su distribución no sea exclusiva para el AMBA. El objetivo de las ciudades del interior es poder cubrir el agujero fiscal que les dejó la quita de los subsidios al transporte.

“No nos preocupan los 11 pesos por litro que quedan en Rosario, nos preocupan los 200 o 300 pesos que van a un lugar donde nunca recibimos nada”, repite el intendente de Rosario, en relación a la carga impositiva de los combustibles.

Si la Nación terminase accediendo al pedido y coparticipa el impuesto al combustible, a Rosario no le quedará otra que ceder para no tener dos ingresos por expendio como sucede con los municipios que critica el Gobierno y también Javkin. "Se revisará en su momento, pero ahora no nos podemos quedar sin herramientas", aclararon.

Javkin consiguió que el Concejo le aprobara la tasa vial en diciembre pasado, que se aplica en cada carga de combustible y tiene destino específico: mantenimiento de calles. De inmediato los municipios del Gran Rosario empezaron a replicar este mecanismo de recaudación que sirve de parche en épocas de vacas flacas.