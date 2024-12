Juan Pablo Poletti suma críticas de propios y extraños: le reprochan "tibieza" con Javier Milei

A la paralización de obras públicas con financiamiento de la Nación se sumó la ausencia de proyectos propios en el Presupuesto 2025 que confeccionó el intendente Juan Pablo Poletti para la ciudad de Santa Fe , lo que generó críticas opositoras, pero también de su propio frente por considerar que no le reclama con suficiente energía al gobierno de Javier Milei .

Sobre las obras frenadas, en el mensaje que acompaño al proyecto de Presupuesto, el Ejecutivo municipal plantea: “Estamos dialogando con autoridades nacionales de la Secretaría de Infraestructura Socio Urbana para poder darle continuidad porque estamos convencidos que fueron pensadas y proyectadas para mejorar la vida de los santafesinos, y no vamos a renunciar ni a abdicar de la posibilidad de que puedan ser concretadas dentro del menor tiempo posible”.

Una de las voces críticas vino de la boca del exintendente Emilio Jatón –socialista, integrante del frente Unidos y secretario de Derechos Humanos de Maximiliano Pullaro -: “Cuando uno firma un convenio con la Nación hay un compromiso jurídico, entonces hay que ir detrás de ese compromiso. Hace unos días salió una orden judicial en Pehuajó, que se presenta a la Justicia y le indica a la Nación que tiene que continuar con los planes del Argentina Hace, que es la urbanización de los barrios. Yo no estoy viendo en el gabinete municipal actual que haya un requerimiento a la Nación, no sé por qué, pero yo creo que hay herramientas jurídicas para salir a pedirle a la Nación, por lo menos incomodarlos”, advirtió.

El peronismo también cruzó a Poletti

El peronismo, con menos diplomacia, también cruzó al intendente capitalino. “Le exigimos que salga a patalear. Que reclame a la Nación como corresponde para que haya obras en el Presupuesto", afirmaron. "Es una discriminación que acompaña a la eliminación del Fondo Compensador del Transporte", agregaron.

En el PJ también se quejan de la actitud del Ejecutivo comandado por Poletti frente a las deudas de la Casa Rosada. "Notamos mucha tibieza a la hora de reclamar al Gobierno. Puede ser porque hay correspondencia ideológica, porque la candidata de Poletti a la presidencia y su candidato a vicepresidente, Patricia Bullrich y Luis Petri, forman parte del Gobierno. Tal vez tiene miedo de criticar al gobierno de Milei y quedar como opositor. Le exigimos que abandone la tibieza”, chicaneó el concejal peronista Jorge Fernández, en diálogo con Letra P.

En la misma línea, afirmó que “es un presupuesto municipal sin obras, porque lo que hay está previsto solamente para mantenimiento. No está presupuestada ninguna obra importante en los barrios que tienen ausencia absoluta de infraestructura".

Al mismo tiempo, reclamó que "en los barrios donde no hay obras de infraestructura, no las hubo este año y no las habrá el año que viene, son aquellos en donde los niveles de violencia históricamente coinciden con la falta de acceso a los servicios públicos, con las mayores necesidades básicas insatisfechas y con los menores niveles de infraestructura". "Si quieren pacificar y ordenar la ciudad de Santa Fe, como dicen, aparte de comprar cámaras deberían invertir en los lugares donde transita la violencia desde hace 20 años”, cerró.

El presupuesto de Juan Pablo Poletti

El intendente de Santa Fe, que este año debió soportar una dura interna en su gabinete, presentó un Presupuesto para el próximo año de $225.096.038.799 con una promesa de superávit de siete millones. Del cálculo, estima invertir unos 5 mil millones para ejecutar mejoramiento de las calles, con reparación de hormigón y asfalto y mejorado de calles de tierra.

Poletti lo presentó como un presupuesto "austero y equilibrado, como los tiempos de hoy". "No se va a gastar un peso más de lo que ingrese, va de la mano de tener una ciudad ordenada, segura e iluminada", afirmó el día de la presentación.