PERONISMO PARA ARMAR

Santa Fe: el proyecto para que el aumento del boleto pase por el Concejo volvió a mostrar la fractura en el PJ

El plan que quita facultades al intendente chocó contra la balcanización opositora. El justicialismo no se pone de acuerdo ni para sacarle poderes a Poletti.

Letra P | Agustín Vissio
Por Agustín Vissio
Pedro el profe Medei y Jorgelina Mudallel, concejales del peronismo de Santa Fe.

Pedro "el profe" Medei y Jorgelina Mudallel, concejales del peronismo de Santa Fe.

El peronismo de la ciudad de Santa Fe sigue disperso y sin encontrar un puente que una sus partes. Un proyecto para que los aumentos en la tarifa del transporte vuelvan a pasar por el Concejo mostró la balcanización del PJ: lo firmaron solo tres de las cinco bancas que ostenta el justicialismo, divididas en cuatro bloques distintos.

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Agustín Vissio

El proyecto y los caminos separados del peronismo

Este miércoles ingresó un proyecto que busca modificar la normativa que habilita los aumentos en el transporte público: el objetivo es que esa definición sea avalada por el cuerpo legislativo. Lleva las firmas de Violeta Quiroz, del bloque Mesas de Trabajo que hace poco obtuvo sello propio, y de Jorge Andrés Fernández y Jorgelina Mudallel, quienes conforman el bloque Partido Justicialista. Una muestra del vínculo fluido que tienen ambas tribus.

Grabois Restagno
Juan Grabois con Restagno, actual concejal de Santa Fe.

Juan Grabois con Restagno, actual concejal de Santa Fe.

Los otros dos representantes del universo peronista en el Concejo no estamparon su firma. Pedro Medei, fiel al estilo de su padrino Oscar Cachi Martínez, se mueve en soledad y de acuerdo a los intereses de su tribu. Gastón Tati Restagno, hombre de Juan Grabois, también maneja su propia agenda y un discurso que lo diferencia del resto. En su caso, continúa en la línea que arrastra desde la campaña que le permitió llegar al Concejo, por afuera del PJ.

La mesa del peronismo que no fue

A finales del año pasado el PJ local exploró el armado de una mesa institucional que reuniera a todas las tribus, pero la empresa se diluyó rápidamente. La idea era que ese ámbito incluyera al espacio de Fernández y Mudallel, vinculados al exgobernador Omar Perotti, al de Quiroz, y también al de Medei, alfil de Martínez. Completa el mapa Gastón “Tati” Restagno, de la tribu de Juan Grabois, que en las elecciones participó por fuera del justicialismo.

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Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernández, concejales del peronismo que participarán de

Jorgelina Mudallel y Jorge Andrés Fernández, concejales del peronismo que participarán de "Yo quiero a Santa Fe"

Hubo reuniones entre las cinco espadas del Concejo, pero nada más. Los entendimientos sobre algunos temas no alcanzaron para generar y concretar un ámbito formal que en algún momento se ideó. “Hay buen diálogo, pero no hay un espacio institucional de articulación entre los sectores”, resumió una fuente parlamentaria.

Lejos de la unidad

No hay una estrategia en conjunto en el peronismo del Concejo santafesino. Y el orden que parece empezar a encontrar el PJ a nivel provincial está lejos de replicarse en la capital. En todos los campamentos advierten que, en términos personales, no hay inconvenientes, pero las decisiones políticas no los llevan al mismo puerto.

Sí ocurrió que en algunos proyectos votaron en conjunto porque tienen puntos de vista similares y una ideología que, en gran medida, los encolumna, pero no existe un espacio de discusión, solo charlas informales o entre las partes, nada institucional que involucre a todas las tribus.

A poco más de un año del calendario electoral, la falta de articulación en el Concejo también refleja la ausencia de un liderazgo ordenador en el PJ de la capital provincial. Mientras tanto, cada tribu empieza a pensar su propio camino hacia 2027.

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