Juan Pablo Poletti sintoniza con Romina Diez y en La Libertad Avanza sueñan con abrochar su pase

“Él le dijo que la ve con muchas chances de ser candidata a gobernadora”, revelaron en La Libertad Avanza . Aunque aseguran que no hay “nada en concreto” y que solo fue “una primera charla”, no niegan que abrochar un pase que sacudiría el mercado electoral está en el abanico de posibilidades. Más aún, según la información que manejan en la tropa de Javier Milei , cuando el vínculo entre Poletti y el gobierno provincial no pasa por su mejor momento.

La idea, entonces, es que los terrenos no sean subastados, sino que se priorice el proyecto de Poletti. Eso es lo que Diez y Pakgojz fueron a anunciar a la capital de la Bota. En esa ocasión, la diputada libertaria solo tuvo elogios para el alcalde. “Vamos a trabajar en una asociación público-privada y comenzamos con una obra emblemática, porque sentimos que el intendente Poletti está trabajando de manera correcta”, sostuvo.

La Libertad Avanza sobre jefes comunales

Más allá de cómo resulte el experimento Poletti que intentan en La Libertad Avanza, “muchos jefes comunales se están empezando a acercar”, cuentan cerca de Diez. Allí sostienen que ya tienen charlas con al menos cinco, la mayoría de esos pertenecientes a expresiones vecinales. Creen que es porque notaron que la diputada “está decidida a jugar en serio”. Las charlas son llevadas adelante por Agustín Pellegrini, no solo por su rol de flamante vicepresidente de LLA Santa Fe, sino también por ser la mano derecha que la jefa libertaria tiene en la provincia.

Los acercamientos tienen que cumplir ciertas condiciones. “No pecamos de puristas, pero evaluamos: no queremos quilombos de cara a la campaña de Romina para 2027”, dicen convencidos en las huestes libertarias. Orígenes polémicos, figuras “quemadas”, “vivos” que quieren jugar a dos puntas o quienes no reconozcan la conducción de Diez son descartados, no así peronistas no kirchneristas.

Hay un límite más, que marca a las claras cuál es el tono del juego que quiere desplegar Diez: Unidos para Cambiar Santa Fe. “Con ellos no vamos a hacer ningún acuerdo de nada”, sentencian en el entorno de la diputada, donde parecen convencidos de ir en contra de la coalición oficialista y no lo esconden. “No queremos un Gildo Insfrán en Santa Fe”, dijo la propia Diez sobre la posibilidad de que se habilite la reelección para Maximiliano Pullaro … con Poletti al lado. En redes fue aún peor: “Si llaman a elecciones injustificadas vamos a arrasar con los convencionales constituyentes”.